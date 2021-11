Bude stát barel ropy brzy 200 dolarů?

Do této částky má aktuální cena ropy ještě velmi daleko. Když se ale podíváme na růst cen, může až sem ropa vystoupat už v příštím roce. Od začátku letoška podražila přibližně o 70 %. Oproti cenám z předchozího listopadu ropa zdražila o neuvěřitelných 130 %.

Příčiny růstu cen ropy

Jako důvod se samozřejmě často uvádí nárůst poptávky způsobený lockdowny. Ropné společnosti během nich výrazně omezily těžbu, přičemž nyní se spotřeba vrací na předkoronavirové období. Nárůst poptávky automaticky žene ceny nahoru. Druhým faktorem je nynější soudržnost OPECu. Kartel velmi zasáhly záporné ceny ropy v loňském roce. Ty způsobily značný výpadek příjmů ve státních rozpočtech ropných velmocí. Tato situace donutila členy OPECu nechat staré spory stranou a postupovat společně. Díky tomu producenti ropy navyšují produkci velmi pozvolna. Spolupráce se zatím vyplácí a ceny ropy rostou mírným, ale vytrvalým tempem. Třetí faktor, který bychom neměli opomínat, je uvolněná monetární politika. Obrovská hotovost na finančních trzích umožnila spekulantům investovat do ropných kontraktů. Výčet příčin zdaleka není konečný, ale i tyto tři nám umožní se podívat do budoucnosti.

Výhled do budoucnosti

Tří faktory zmíněné výše nám jasně naznačují, že cena ropy bude s největší pravděpodobností růst i v dalších měsících. Koronavirus sice stále ještě není za námi, ale díky očkování se nepředpokládá nové masivní uzavírání ekonomik. Turistický ruch, zejména pro bohaté, bude i nadále pokračovat a letištní provoz tak bude dále růst. K výpadku poptávky proto hned tak nedojde. Spolupráce ropných kartelů na mírném nárůstu těžebních limitů bude pokračovat i příští rok. Zde se taktéž nedá očekávat náhlá změna. Stejně tak obrat měnové politiky ohledně amerického dolaru přijde nejdříve příští rok. Co tedy může růst cen ropy zastavit? Odpověď je jednoduchá: samotná výše ceny. Je otázkou, zda nutnost zaplatit více jak 100 dolarů za barel nedonutí spotřebitele hledat alternativy a hlavně s ropou šetřit. To by pak mohlo oslabit poptávku a tím pozitivně působit na snížení ceny.

Matěj Široký