Kolik stojí pas?

Většina lidí pro cestování do zahraničí využívá pas, a to i do zemí, kde by jim stačil občanský průkaz. Výhodou pasu oproti občanskému průkazu je skutečnost, že ho mohou mít i děti. Zatímco vyřízení občanského průkazu je v klasické lhůtě zadarmo, tak pasu nikoliv.

Nejjednodušší požádání o vydání cestovního dokladu (pasu) je na místně příslušné obci s rozšířenou působností. Dětem do 15 let se vydává pas na 5 let, od 15 let se vydává pas na 10 let. Klasická lhůta pro vyřízení pasu je 30 dní. Legislativa umožňuje dokonce zrychlené vyřízení pasu do 24 hodin nebo do 5 pracovních dní. Této možnosti využívají zejména lidé rychle odlétající do zahraničí, kterým starý pas „propadl“. Pas vydaný do 24 hodin je možné převzít pouze u Ministerstva vnitra. Pas vydaný do 5 pracovních dní je možné převzít již i na obecním úřadu.

Zákonná úprava

V § 6 zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. jsou uvedeny údaje, které se zapisují do pasu. Těmi základními údaji jsou zejména: jméno, příjmení, státní občanství, datum narození, datum vydání pasu, datum platnosti pasu, podpis a fotografie.

Objednávací systémy

Obce s rozšířenou působností umožňují občanům pro vyřízení svých záležitosti využít elektronický objednávací systém, takže vyřízení pasu nezabere příliš času. Za děti do 15 let vyřizuje pas jejich zákonných zástupce, takže návštěvu na úřadu s dítětem absolvuje i jeden z rodičů. Děti potřebují k vyřízení pasu rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii). Žadatelé starší 15 let předkládají platný občanský průkaz a v případě, že jim končí platnost předchozího pasu, tak i tento pas.

Jak vysoké jsou poplatky?

S vydáním pasu jsou spojené správní poplatky, pro děti do 15 let činí 100 Kč a pro starší 15 let 600 Kč. Tento poplatek se hradí při pořízení žádosti o vydání pasu. Zrychlené vyřízení pasu stojí:

4 000 Kč u žadatelů starších 15 let a 1 500 Kč u dětí do 15 let, pokud se požaduje vyřízení do 24 hodin a žádost byla podána na obecním úřadu a převzata na Ministerstvu vnitra

000 Kč u žadatelů starších 15 let a 1 500 Kč u dětí do 15 let, pokud se požaduje vyřízení do 24 hodin a žádost byla podána na obecním úřadu a převzata na Ministerstvu vnitra 3 000 Kč u žadatelů starších 15 let a 1 000 Kč u dětí do 15 let, jestliže se požaduje vyřízení a převzetí pasu na příslušném obecním úřadu do 5 pracovních dní

Petr Gola