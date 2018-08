Bankomaty na každém rohu, ze kterých v průměru Češi vybírají 4000 korun. Od hotovosti se pomalu posouváme k platbám kartou, ukazuje průzkum UniCredit Bank.

Bankomaty. Stroje na peníze, kterých je u nás více než pět tisíc. Jsou tak doslova na každém rohu. Češi z nich loni vybrali hotovost za téměř 680 miliard, v průměru 4 000 korun na výběr[1]. Stejně jako existují různé druhy bankomatů, pohybuje se mezi námi několik hlavních typů jejich uživatelů. Online průzkum UniCredit Bank mapující chování lidí při výběrech z bankomatů ukazuje, že trendem se stávají místo peněženek plných peněž spíše peníze virtuální a Češi stále více kartou platí. Patříte při výběru z bankomatu spíše mezi Konzervy, Bohémy, Spořílky, Všepočítaly, Modernisty nebo Chaotiky?

Bankomaty mají méně práce…

Někdo vybírá často, jiný vysoké částky a další kartu do bankomatu již ani nevkládá a platí všude, kde se dá kartou.V České republice začíná pomalu růst skupina těch druhých. Kartu již do bankomatu spíše nevkládá a platís ní téměř8 z 10 Čechů.Ti se dělí na tři typy lidí.

Jedním z nich jsou tzv. „Všepočítalové“, kterých je až třetina.Vybírají pouze výjimečně nebo vůbec, chtějí mít své finance pod kontrolou a neradi utrácí v hotovosti. Když mohou, tak platí kartou. Další významnou skupinou lidí jsou Chaotici (28 %), kteří vybírají, když zrovna potřebují v daný moment hotovost.Chaotici senebojí z bankomatu „vytáhnout“stokoruny i tisíce.Třetím bezhotovostním typem, jsou modernisté (15 %). Vždy a všude se snaží platit kartou, vybírají výjimečně, například když jdou do restaurace, kde nelze platit kartou. Když už jdou k bankomatu, vybírají okolo tisícovky.

„Obliba placení kartou obecně roste, což potvrzuje nejen náš průzkum, ale i meziroční nárůsty.V UniCredit Bank jsme meziročně zaznamenali růst plateb kartou o 25procent.Češi chtějí platit rychle, pohodlně a bezpečně,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.A dodává: „K rostoucímu využívání karet přispívají i zvyšující se zájem obchodníků o platební terminály a rozšiřování bezkontaktních karet.“

…ale někteří Češi na ně nedají dopustit!

I přesto, že počty výběrů z bankomatu dle statistik klesají, tak bankomaty mají stále své skalní příznivce. V loňském roce počet výběrů klesl meziročně o 13 milionů na 165 milionů.Vybraná hotovost klesla jen mírně, ze 710 miliard na 680 miliard korun.

Mnoho Čechů tak na bankomaty stále nedá dopustit. Jsou to napříkladbankomatové „Konzervy“, kterých je mezi námi zhruba desetina. „Konzervativní uživatelé bankomatů vybírají zhruba jednou týdně částky kolem 2 000 až 3 000 korun, především na běžné týdenní výdaje. Mají rádi svou jistotu, proto chodí stále do stejného bankomatu například u domova nebo u práce,“ vysvětluje Plocek.



S bankomaty souvisí i poplatky za výběry, na které jsou Češi citliví.Poplatky mohou ročně dosáhnout ke stovkám korun. To si uvědomuje pětina tzv.„Spořílků“, kteří si své poplatky kontrolují a vybírají 3-5x měsíčně 2 000až 4000 Kč. Posledním typem jsou tzv. „Bohémové“. Bohémové vybírají ze všech možných bankomatů, neřeší poplatky ani vyšší vybranou hotovost.

„Průměrnýklient UniCredit Bank vybírá z bankomatu zhruba 3 krát měsíčně adohromady vybere částku 9 tisíc Kč,“ říkáPetr Plocek. „Pokud klient chce ušetřit na poplatcích doma i v zahraničí, je pro něj ideální naše U konto. To nabízí výběry ze všech domácích i zahraničních bankomatů zcela zdarma. Od jeho zavedení pozorujeme výrazný nárůst výběrů z bankomatů a to nejen v rámci naší sítě,“ komentuje výhody U konta Petr Plocek.

Typy uživatelů bankomatů:

Konzerva: Konzerva má ráda řád a zavedené koleje. Drží se jich i v nakládání s penězi. Takový člověk si oblíbil dva, tři vybrané bankomaty a jiné nepoužívá. Často je má u domova nebo u práce. S „jeho“ bankomatem jej pojí možná až citový vztah, ví co čekat, nic jej nepřekvapí. Ví, že vybírat zde je bezpečné. Nejčastěji vybírá 1x týdně částky okolo 2 000 korun. Kartu na placení používá pravidelně, ale pokud může, vyhýbá se těm bezkontaktním.

Modernista: Modernista má rád nové trendy, a proto funguje zcela bezhotovostně. Snaží se vždy a všude platit kartou. K bankomatu přichází jen z donucení, když míří na místo, kde kartou zaplatit nejde. Vybírá nezbytně nutnou hotovost, většinou jde o částky kolem tisíce korun.

Spořílek: Spořílek si hlídá každou utracenou korunu. Pečlivě si kontroluje poplatky a oceňuje banky, které mu dávají možnost vybírat zdarma kdekoliv. Z bankomatů vybírá výhradně tam, kde ho výběr nic nestojí. S penězi se snaží zacházet chytře. Svůj měsíční rozpočet si rozdělí do tří až pěti výběrů, často v rozmezí 2 000 – 4 000 korun. Snaží se neutrácet, kartou platí spíše sporadicky a menší částky do 500 korun.

Chaotik:C haotika nejlépe charakterizuje roztržitost. Svůj život ani finance příliš neplánuje. Nepřekvapí proto, že neplánuje ani výběry hotovosti. Neřeší kde a za kolik vybere, bankomat navštíví, když jde zrovna kolem a třeba ho napadne, že potřebuje peníze. Někdy jsou to stokorunové částky, jindy zase tisíce. Poplatky za výběry si hlídá, ale až zpětně a často se diví, kolik jej výběry stály. Nebojí se používat kartu a platit s ní v obchodech i větší částky.

Bohém: Bohém žije bezstarostný život a nic moc neřeší. Nestará se, zda vybírá z bankomatu své banky nebo cizí ani kolik utratí na poplatcích. Hodně platí kartou, především za zábavu a požitkářství. Útraty za platby kartou začínají od 1 000 korun a mohou dosáhnout i desetitisíců. Když několikrát do měsíce vybírá z bankomatu, většinou jde o vysoké částky nad 5 000 korun.

Všepočítal: Všepočítal z bankomatu vybírá pouze ve výjimečných situacích nebo vůbec. Bojí se, že by vše utratil, nebo by plnou peněženku někde zapomněl či ztratil. Výběr z bankomatu je pro něj doslova noční můra. V případě, že musí bankomat použít, většinou tak dvakrát do měsíce, vybírá předem naplánovanou částku. Když může, platí kartou. Své výdaje tak má pod kontrolu a peníze bezpečně v bance.





