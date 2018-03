Jobstack.it: Homeoffice či homeworkingse stává běžnou praxí nejen u IT firem, potvrzují odborníci

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Nedostatek IT profesionálů rezonuje pracovním trhem již nějakou tu dobu a dohání zaměstnavatele k různým benefitům, které se stávají pomalu a jistě samozřejmostí. Jednou z nejčastěji nabízených výhod je podle odborníků z Jobstack.it možnost homeoffice. Jedná se v podstatě o možnost odpracovat si menší či větší část pracovní doby z pohodlí domova nebo odkudkoliv jinde. V některých oborech či firmách už nejde ani tolik o benefit, jako spíše běžnou praxi. Ve velkém jej využívají IT specialisté, hodně pomoci může například maminkám na mateřské dovolené. Určitě ale není pro každého. Kromě nesporných výhod má totiž i slabé stránky, které mohou zkomplikovat pracovní proces.

Práci z domova dělíme na homeoffice a homeworking. Mluvíme-li o homeoffice, jde o částečnou práci z domova, zpravidla několik dní v měsíci. Homeworking je pak model, kdy zaměstnanec pracuje pouze z domu a do práce nedochází.

„V IT jsou využívány oba zmíněné modely. Protože je kvalitních ajťáků stále kriticky málo, firmy se jim snaží vycházet vstříc jak jen to jde. Možnost využít alespoň několik dní v měsíci na práci z domova se pomalu stává standardem,“potvrzuje trend Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it.

Čas? Někdy výhoda a někdy naopak větší zátěž

Práce z domova v jistém smyslu šetří váš čas. Pokud vám běžná cesta do práce trvá půl hodiny, denně získáte hodinu k dobru. Zejména dámy pak ocení, že se každé ráno nemusí zabývat svým outfitem, líčením či účesem. Doma vám tepláky nikdo vyčítat nebude.

Na druhou stranu však může být homeoffice ve finále časově náročnější. Mnoho lidí má totiž tendence k multitaskingu, tedy k dělání několika činností zároveň. Zabýváte-li se tedy pracovním úkolem a během toho vás několikrát napadne kouknout, co zrovna dávají v televizi, prohlédnout si facebookovou zeď nebo třeba vysát pod gaučem, stane se práce velmi problematickou. Bylo dokázáno, že multitasking je velmi neefektivní, a to proto, že navíc ubírá čas, kdy musíte přepnout své soustředění z jedné činnosti na druhou.

Oddělit práci a osobní život doma je nutnost ke spokojenému soužití

Práci je potřeba si dobře zorganizovat, vše si zapisovat do kalendáře či diáře, hlídat si deadliny a mít zkrátka ve všem pořádek, aby se pracovní život nemusel míchat s tím osobním.

„Výhodou samozřejmě je, že si můžete práci naplánovat tak, jak vám to nejvíce vyhovuje. Jste spíše noční sova? Potom není problém pracovat až do pozdních večerních hodin a ráno si zase trochu přispat. Právě to mnoho zaměstnanců na homeoffice láká,“ vysvětluje Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it.

Prostor? Kancelář si raději zařiďte i doma

Pracujete-li v kanceláři, máte zpravidla svůj stůl, u kterého sedíte, a kde se většina vaší práce odehrává. Toto místo máte s prací spojené a jste tak nějak navyklí, že to tak je a tím pádem je zde menší pravděpodobnost, že se necháte něčím rušit nebo myšlenkami odbíháte jinam.

Doma to však láká lehnout si s notebookem do postele, sednout si na křeslo v obýváku nebo kdekoliv jinde. Tato místa však více svádějí k činnostem a myšlenkám, které vás od práce odvádějí. Mimo to vás mohou vyrušovat ti, kteří s vámi domov sdílejí.

Pokud má být vaše práce z domova efektivní, je potřeba si pro ni vyhradit jedno místo, ideálně pracovní stůl, které je klidné a je zde co nejmenší pravděpodobnost vyrušení. Také se doporučuje nepracovat v pyžamu – svádí to totiž k pocitu, že nic dělat nemusíte.

Komunikace? Udělejte si v ní jasno i doma, pozor na dálkové šumy

Jak již bylo řečeno, homeworking je práce, která probíhá plně z domova. Zde je nutné si vytvořit vhodný styl komunikace se zaměstnavatelem, aby byly správně a včas předávány důležité informace a srozumitelně zadávány úkoly. Někdy je vhodnější email, kde vám zůstane vše černé na bílém, někdy zase telefon, kde je komunikace rychlejší, je umožněna rychlá interakce a možnost daný problém lépe vysvětlit. Každopádně je potřeba si komunikační proces ujasnit, ideálně se jednou za čas sejít osobně a také počítat s tím, že mohou při komunikaci na dálku vznikat šumy a může docházet k nedorozumění.

„Předpokladem pro homeoffice nebo homeworking je, že jsou obě strany schopné komunikovat, uvědomují si možné problémy a umějí jim předcházet. Pokud pracujete v týmu, je potřeba také efektivně vést komunikaci se všemi kolegy. Výsledky práce by tím zkrátka neměly strádat,“ říká Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it.

Vyhněte se pocitu osamocení, třeba občasným využitím coworkingových center nebo kaváren

Když se na to podíváme z jiného úhlu, může se stát, že vám bude komunikace s vašimi kolegy nebo i jejich pouhá přítomnost chybět. Práce z domova může způsobit, že vám zkrátka začne být smutno. S tím je potřeba počítat a najít si způsob, jak se pocitu osamocení vyhnout.