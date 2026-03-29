Poradna: Proč mi snížili částku vdovského důchodu?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 2690×
Marie: Již dva roky dostávám vdovský důchod po manželovi, přestože jsem nyní odešla do důchodu, tak jsem si příliš finančně nepolepšila, důvodem je prý snížení vdovského důchodu. Můžete mi to vysvětlit?
Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela. Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí v letočním roce 4900 Kč a procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého manžela. Základní výměra vdovského důchodu je stejně vysoká, jako tomu je v případě přiznání starobního důchodu, základní výměra důchodu je stejná u všech státních penzí. To vše platí v případě nároku na sólo vdovský důchod. Při nároku na dva důchody se uplatňují zákonná pravidla pro souběh, ke kterým se postupně dostanu.
Související
Proč jste pobírala vdovský důchod i po roce?
Vdovský důchod se vyplácí jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek. Vzhledem k tomu, že jste odešla do řádného starobního důchodu, tak již splňujete věkovou podmínku a vdovský důchod pobíráte i po uplynutí jednoho roku. Věkovou podmínku totiž splní i vdovy, které dosáhly věku o 4 roky nižšího, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. Dle formulace dotazu předpokládám, že Vy tuto zákonnou podmínku splňujete a vdovský důchod budete pobírat trvale.
Pravidla pro souběh dvou důchodů
V případě nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů, která jsou definována v § 59 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Zde je uvedeno, že jsou-li splněny podmínky pro výplatu vlastního starobního důchodu a vdovského důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z druhého důchodu se vyplácí polovina procentní výměry. Nárok na základní výměru důchodu náleží pouze jednou. V praxi je ve většině případů vyšší vlastní starobní důchod, takže z vdovského důchodu následně náleží pouze polovina procentní výměry důchodu. Dle zaslaného dotazu předpokládám, že to je i Váš případ. Odchod do starobního důchodu tak vdovám s nárokem na vdovský důchod přináší nižší zvýšení důchodu, než by se očekávalo na první pohled.
Neporušila jste žádné podmínky
Ke snížení vdovského důchodu došlo z důvodu přiznání starobního důchodu, protože se uplatnila zákonná pravidla pro souběh dvou důchodů. Tomuto snížení jste při odchodu do starobního důchodu nemohla zabránit a žádné další okolnosti nemohly tomuto postupu zabránit.
Praktický příklad
Paní XY pobírala v roce 2026 v předdůchodovém věku vdovský důchod po zemřelém manželovi ve výši 12900 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Paní XY je následně přiznán vlastní starobní důchod ve výši 20900 Kč. Vlastní starobní důchod paní XY je vyšší než vdovský důchod po zemřelém manželovi, takže vlastní starobní důchod pobírá v plném rozsahu. Z vdovského důchodu jí však náleží pouze polovina procentní výměry, tedy 4000 Kč (8000 Kč × 50 %). Souhrnný měsíční důchod paní XY po přiznání vlastního starobního důchodu je tedy 24900 Kč.
Závěrem
Odchodem do řádného starobního důchodu jste si dle formulace dotazu finančně polepšila méně, než jste čekala. Důvodem je skutečnost, že se uplatnila pravidla pro souběh dvou důchodů. Váš vlastní starobní důchod je vyšší, než byl vdovský důchod po manželovi, takže z vdovského důchodu nově pobíráte pouze polovinu procentní výměry důchodu. To je důvodem, proč Vám byl vdovský důchod snížen.
