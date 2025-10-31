Poradna: Konec pracovní smlouvy v předdůchodovém věku
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 899×
Barbora: Pracovní smlouvu mám pouze do konce ledna 2026. Zaměstnavatel s prodloužením smlouvy nepočítá. Do důchodu mám ještě necelých pět let, tak nevím, co budu dělat. Novou práci se mi nedaří najít. Není nějaká možnost odejít do důchodu ještě dříve?
Do předčasného důchodu je možné dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že Vám do dosažení řádného důchodového věku chybí necelých pět let, tak do předčasného důchodu odejít nemůžete. Legislativou není aktuálně stanovena žádná možnost, že byste mohla odejít do předčasného důchodu dříve, a to ani za cenu např. vyššího krácení.
Související
Podpora v nezaměstnanosti 11 měsíců
Jestliže Vám do konce ledna běží pracovní smlouva na dobu určitou, tak se budete moci v únoru příštího roku registrovat na úřadu práce, jestliže se Vám v mezidobí nepodaří najít nové pracovní uplatnění na trhu práce. V roce 2026 budou mít občané starší 57 let nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž v prvních měsících nároku na podporu v nezaměstnanosti bude v příštím roce výhodnější výpočet samotné podpory v nezaměstnanosti, než je tomu v roce 2025. Souhrnná částka podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 bude vyšší než v roce 2025.
Pobírání podpory v nezaměstnanosti jako náhradní doba pojištění
Evidence na úřadu práce, po kterou budete pobírat podporu v nezaměstnanosti, se Vám bude současně započítávat do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky jako náhradní doba pojištění. Po skončení zaměstnání na dobu určitou budete tedy formou podpory v nezaměstnanosti finančně zajištěna po dobu 11 měsíců.
Dostatek času hledání nového zaměstnání
Pro Vás je samozřejmě dobře, že jste se v dostatečném předstihu informovala, zdali budete u zaměstnavatele moci pracovat i po skončení smlouvy na dobu určitou. Máte tedy dostatek času hledat nové zaměstnání. Najít zaměstnání v předdůchodovém věku není mnohdy snadné a je pochopitelné, že máte obavy, ale vzhledem k nároku na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců nebudete pod takovým časovým tlakem jako občané, kteří mají nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze po dobu pěti měsíců. Jestliže byste nové zaměstnání nenašla, tak bude pro Vás odchod do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu řešením Vaší životní situace.
Hůře placené zaměstnání
Klíčové pro Vás bude finanční řešení období po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti a možného odchodu do předčasného důchodu. Pro dané přechodné období by bylo případně vhodné přijmout i hůře placené zaměstnání nebo zaměstnání na zkrácený úvazek. Zkrátka abyste tento cca jeden rok finančně překlenula a zvládla. Finančně vyřešit tento jeden překlenovací rok by bylo možné i třeba delším dojížděním do zaměstnání. Finančně řešit jeden problémový rok v předdůchodovém věku je samozřejmě náročné, ale někteří lidé musí takto řešit více let, což je složitější a náročnější.
Aktivní přístup je důležitý
Z finančního hlediska by pro Vás bylo nejlepší co nejdříve si najít adekvátní nové zaměstnání a pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Měla byste vyšší aktuální měsíční příjem z důvodu mzdy ze zaměstnání a odhodem do řádného starobního důchodu byste se vyhnula krácení za předčasnost jako je tomu u předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že svoji životní situaci řešíte v dostatečném předstihu, což svědčí o Vaší zodpovědnosti a svědomitosti, tak Věřím, že vše pro Vás dobře dopadne.