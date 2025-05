Poradna: Hodnocení roku 2025 pro důchod

Jiří: Na podzim budu odcházet do starobního důchodu. Zajímalo by mě, jak se mi bude hodnotit letošní rok při výpočtu důchodu.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Při výpočtu starobního důchodu následně platí jednoduché pravidlo, čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční částka starobního důchodu.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu se ještě zohledňuje krácení za předčasnost, které se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních předčasnosti. Nejdříve je možné do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Co je to osobní vyměřovací základ?

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrnou hrubou měsíční mzdou za odpracované roky v současné hodnotě. Samotný výpočet osobního vyměřovacího základu je shodný při odchodu do řádného i předčasného starobního důchodu. Při samotném výpočtu důchodu se následně osobní vyměřovací základ redukuje.

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Výše osobního vyměřovacího základu závisí na rozhodných příjmech od roku 1986, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se však hodnotí pouze rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024.

Jak to bude v příštím roce?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se zase budou hodnotit rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. To znamená, že Vaše příjmy dosažené v letošním roce již výši osobního vyměřovacího základu neovlivní.

Každý rok má stejnou váhu

Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu hodnotí příjmy za dlouhé období, tak jeden příjmově lepší nebo jeden příjmově horší rok ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Při výpočtu starobního důchodu má každý rok stejnou váhu, žádné příjmové období není nijak zvýhodněno. Uvedený systém je spravedlivý, protože někdo má nejvyšší příjmy na začátku pracovní kariéry a někdo má nejvyšší příjmy v předdůchodovém věku.

Doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Jak se počítá doba pojištění?

Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech. Např. 45 let a 300 dní se tedy počítá jako 45 let. Do doby pojištění se počítá veškeré období před odchodem do starobního důchodu. I získaná doba pojištění během roku 2025 se Vám bude tedy započítávat do celkové doby pojištění.

Minimální doba pojištění

Na doplnění uvádím, že pro přiznání starobního důchodu musí být získaná minimální doba pojištění, která u řádného starobního důchodu činí 35 let, u předčasného důchodu činí minimální doba pojištění 40 let.

Závěrem

Při odchodu do starobního důchodu na podzim letošního roku počítejte s tím, že výši důchodu již příjmy z letošního roku neovlivní. Do doby pojištění však budou vstupovat všechny dny před odchodem do důchodu, tedy i za letošní rok.

Petr Gola