Poradna: Jak zaměstnám manželku? Jak vysoká musí být mzda?

Robert: V podnikání se mi teď daří. Sám to nestíhám. Papíry ohledně DPH a dalších povinností mi berou hodně času. Manželka musí do práce dojíždět, tak přemýšlíme, že bych ji zaměstnal. I za cenu nižší mzdy. Platí minimální mzda i pro manželku? Jaké daně budu muset za manželku platit, když ji zaměstnám?

Vaši manželku jako podnikatel zaměstnat nemůžete. Dle § 318 zákoníku práce totiž platí, že základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely nebo partnery. Vaše manželka tak nemůže být Vaším zaměstnancem.

Řešení = spolupráce

Vzhledem k tomu, že Vaše manželka nemůže být Vaším zaměstnancem, tak řešení Vaší situace může být spolupráce. Pokud však bude Vaše manželka Vaší spolupracující osobou, tak se spolupráce pro ni stane výkonem samostatné výdělečné činnosti se všemi důsledky a povinnostmi.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Spolupracující osobou může být Vaše manželka, i když bude nadále chodit do zaměstnání. V takovém případě by vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, protože hlavní činností by pro ni stále bylo zaměstnání. Do daňového přiznání by uváděla rozhodné příjmy za zaměstnání (závislé činnosti) i samostatné výdělečné činnosti. K vyplnění daňového přiznání by potřebovala i potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Hlavní samostatná výdělečná činnost

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti lze docílit zajímavé úspory na sociálním pojištění. Když je totiž hrubý zisk ze spolupráce do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Žádná úleva od přímých daní

Pokud by byla Vaše manželka pouze Vaší spolupracující osobou a skončila v zaměstnání, tak by vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V takovém případě by pro ni platily stejné limity ohledně výpočtu minimálního sociálního a zdravotního pojištění, tak jako pro ostatní OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. I spolupracující osoby odevzdávají daňové přiznání a přehledy (pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ).

Legislativní úprava spolupráce

Podmínky spolupráce jsou upraveny v § 13 zákona o dani z příjmu č. 486/1992 Sb. Příjmy a výdaje mohou být mimo jiné rozděleny mezi poplatníka a spolupracující manželku, přičemž platí, že v případě, že je spolupracující osobou pouze manželka, tak se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby

podíl příjmů a výdajů připadající na manželku nečinil více než 50 % a

částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 kč (za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce 45 000 Kč)

Provedení kalkulace

Doporučují Vám si tedy provést důkladné propočty, zdali se Vám spolupráce vyplatí. A to nejenom finanční, ale i časové apod. Případně je vhodné zvážit, zdali by Vaše manželka vykonávala hlavní nebo vedlejší činnost, tato skutečnost by měla významný dopad na výpočet všech daňových povinností.

Závěrem

Vaši manželku zaměstnat nemůžete, možností je spolupráce. V takovém případě by Vaše manželka nebyla zaměstnankyní, nýbrž osobou samostatně výdělečně činnou, a to se všemi zákonnými povinnostmi z toho vyplývajícími. Zdali by byla pro Vás spolupráce výhodná či nikoliv, to záleží na Vašem pečlivém propočtu.

Petr Gola