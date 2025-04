Poradna: Nevycházím s invalidním důchodem

Josef: Dostávám invalidní důchod druhého stupně. Máme to s manželkou složité, protože mám nízký důchod. Teď mám obavy, že mi invalidní důchod sníží. Co máme dělat?

Invalidní důchod druhého stupně je poměrně výrazně nižší než invalidní důchod třetího stupně. Průměrný invalidní důchod druhého stupně činil ke konci roku 2024 částku 11704 Kč, zatímco průměrný invalidní důchod třetího stupně byl 17325 Kč. Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem druhého stupně je tedy složité. V případě snížení stupně invalidity by navíc došlo i ke snížení částky invalidního důchodu.

Přepočet na invalidní důchod prvního stupně

Při případném snížení invalidity z druhého stupně na první stupeň by se invalidní důchod automaticky přepočítal a snížil. Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2025 činí 4660 Kč. Procentní výměra závisí na konkrétním průběhu pojištění. Při snížení stupně invalidity z druhého stupně na první stupeň zůstává pochopitelně základní výměra důchodu stejně vysoká a procentní výměra důchodu se vynásobí koeficientem 0,6667.

Vlastní příjem v invalidním důchodu

Zejména u „částečných“ invalidních důchodů prvního a druhého stupně se očekává, že příjemci těchto invalidních důchodů budou mít i vlastní příjem. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se totiž nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je pouze invalidní důchod třetího stupně. Pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je tak vhodné mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, např. při práci na zkrácený úvazek, kdy vykonávaná práce svým rozsahem, náplní a náročností odpovídá zdravotnímu stavu.

Žádost o sociální dávky

I příjemci invalidního důchodu si mohou pochopitelně požádat o sociální dávky, např. o příspěvek na bydlení. V oblasti sociálních dávek se chystají významné legislativní změny, kdy dojde ke sloučení několika sociálních dávek. Pobírat invalidní důchod a sociální dávky je však samozřejmě možné.

Finanční problémy nezvyšují invalidní důchod

Z důvodu finančních problémů nedochází ke zvýšení invalidního důchodu nebo k automatickému přiznání nějaké sociální dávky. Měsíční částka invalidního důchodu závisí vždy na průběhu pojištění před přiznáním invalidity a dále samozřejmě na přiznaném stupni invalidity. O sociální dávky je nutné si vždy požádat a splnit příslušné zákonné podmínky. Žádost o sociální dávky je bez poplatků.

Závěrem

Přestože s manželkou finančně nevycházíte, tak tato skutečnost není důvodem pro zvýšení měsíční částky invalidního důchodu, neboť částka invalidního důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění a zdravotním stavu a nikoliv na finanční situaci. Pokud by Vám byl snížen stupeň invalidity, tak by se Vám dokonce částka invalidního důchodu automaticky snížila, protože by došlo k jeho přepočtu. S ohledem na Vaši finanční situaci by tedy bylo nejlepší, pokud by se Vám podařilo na trhu práce najít pracovní uplatnění odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu, i když to samozřejmě není jednoduché. V dotazu neuvádíte žádné konkrétní finanční částky, takže Vám nemohu říci, zdali máte nárok na nějaké sociální dávky, rozhodně Vám však doporučuji se o této možnosti důkladně informovat.

Petr Gola