Poradna: Nízká doba pojištění a předčasný důchod

Kateřina: Práce mě již velmi unavuje. Příští rok budu chtít jít do předčasného důchodu. Nevím, zdali mám dost odpracovaných roků. Jak to případně udělat, abych mohla do předčasného důchodu odejít?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je však vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, protože v takovém případě se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, zatímco při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu právě za každý započatý interval předčasnost v délce 90 kalendářních dní.

Minimální doba pojištění u předčasného důchodu

Pro přiznání předčasného důchodu je však nutné získat alespoň minimální dobu pojištění, která činí 40 let. Minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu je tedy vyšší než u řádného důchodu, kde stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být předčasný důchod přiznán.

Co se počítá do doby pojištění?

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Nutnost znalosti průběhu pojištění

Prvním Vaším úkolem je zjištění, jakou dobu pojištění máte v databázi ČSSZ. Stav evidované doby pojištění je nutné zkontrolovat se skutečným průběhem pojištění a případné nesrovnalosti „vydokladovat“. Pokud zjistíte, že skutečně nesplňujete minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let, potom skutečně Vám nebude moci být přiznán předčasný důchod. V některých případech lze chybějící dobu dopojistit.

Dobrovolné důchodové pojištění

Při splnění zákonných podmínek lze chybějící dobu pojištění dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění. Legislativou jsou však stanovena přesná pravidla, kdy lze institutu dobrovolného důchodového pojištění využít, zpětná účast je omezena. Zpětně využít účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je možné např. při evidenci na úřadu práce, která se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění.

Nutnost finančního propočtu

Při případném využití dobrovolného důchodového pojištění je vhodné provést finanční kalkulaci této možnosti při zohlednění nákladů na zpětné dopojištění. Navíc při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost a nižším měsíčním důchodem.

Odchod do řádného starobního důchodu

Jestliže nebudete splňovat minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let a nebudete moci využít institutu dobrovolného důchodového pojištění nebo tento krok pro Vás nebude finančně výhodný, potom budete muset odejít až do řádného starobního důchodu, pro jehož přiznání stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Podpora v nezaměstnanosti

Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, přičemž období pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.

Petr Gola