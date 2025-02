Poradna: Více příjmů v předčasném důchodu

Jaroslav: Před půl rokem jsem odešel do předčasného důchodu. Stále si přivydělávám na dohodu o provedení práce 10000 Kč měsíčně. Mohl bych ještě začít v předčasném důchodu podnikat, když bych měl nízký zisk?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věk příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Předčasní důchodci mohou současně pobírat starobní důchod a k tomu mít další příjem, vždy však za podmínek neplacení sociálního pojištění z tohoto jiného příjmu.

Nedodržení podmínky znamená pozastavení výplaty předčasného důchodu

Pokud by předčasný důchodce měl příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, potom by mu za dané období nenáležela výplata předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít předčasní důchodci již libovolně vysoké příjmy.

Dosáhl jste řádného důchodového věku?

Jestliže jste v období od přiznání předčasného důchodu do současnosti dosáhl řádného důchodového věku, tak můžete mít již libovolně vysoké příjmy. Vzhledem k tomu, že jste do předčasného důchodu odešel teprve před půl rokem, tak tomu tak pravděpodobně nebude a stále musíte mít takový příjem, aby se z nej neplatilo sociální pojištění, jestliže chcete stále pobírat předčasný důchod na účet.

Kombinace příjmů je možná

Předčasní důchodci mohou pochopitelně mít libovolné množství příjmů, ze kterých se neplatí sociální pojištění, i když ještě nedosáhli řádného důchodového věku. Jestliže splníte zákonnou podmínku, že se z žádného příjmu nebude platit sociální pojištění, potom můžete mít ke svému předčasnému důchodu více příjmů. Např. z pasivních příjmů se sociální pojištění neplatí nikdy, mezi oblíbené pasivní příjmy patří třeba příjem z nájmu nebo z kapitálového majetku.

Limit u dohody o provedení práce

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když hrubá měsíční odměna činí 11499 Kč a méně. V roce 2024 bylo nutné mít hrubou odměnou 10000 Kč a méně, aby se z dohody o provedení práce neplatilo sociální pojištění. Limit pro neplacení sociálního pojištění se tedy meziročně zvýšil o 499 Kč.

Limit pro hrubý zisk v předčasném důchodu

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je splněno i při podnikání v předčasném důchodu, se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do 111736 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se však limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje, s tím je potřeba počítat a na to je nutné si dát pozor.

Závěrem

I předčasní důchodci mohou mít více příjmů. I když jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak můžete podnikat a k příjmu z dohody o provedení práce mít ještě zisk z podnikání. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je však nutné mít hrubý zisk do limitu, aby nevznikala povinnost platit sociální pojištění. Pokud budete vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonávat pouze po část roku, tak je nutné si ohlídat dodržení sníženého limitu pro výši hrubého zisku. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak již budete moci třeba pracovat i na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Petr Gola