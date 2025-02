Proč nemá v důchodovém portfóliu chybět doplňkové penzijní spoření?

Nutnost vlastního investování a spoření na důchod rok od roku stoupá. V příštích letech bude hrát vlastní finanční zajištění na důchod ještě důležitější roli, než je tomu v současnosti. Neexistuje univerzální recept, jak se finančně zajistit. Ideální je kombinace více způsobů. Doplňkové penzijní spoření by však chybět nemělo, proč?

Způsob vlastního finančního zajištění závisí na mnoha faktorech, např. na investičním horizontu, sklonu k riziku, finanční situaci, nárokům na životní standard v důchodu, majetkové situaci. Každý občan je v jiné situaci, čemuž je nutné přizpůsobit vlastní finanční důchodový plán. Doplňkové penzijní spoření však nabízí výhody, které jiné způsoby zajištění na důchod nenabízí, proto by mělo být jednou z částí finančního zajištění na penzi.

Státní příspěvek

Během spořící fáze náleží u doplňkového penzijního spoření státní příspěvek. Minimální měsíční úložka musí činit 500 Kč, aby náležel státní příspěvek ve výši 100 Kč. Maximální státní příspěvek ve výši 340 Kč náleží při měsíčním vkladu na smlouvu ve výši 1700 Kč a více. U doplňkového penzijního spoření je přitom možné zvolit investiční strategii.

Praktický příklad

Paní Monika si spoří na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1900 Kč. Za celý rok 2025 tak obdrží od státu formou státního příspěvku částku 4080 Kč.

Daňový odpočet

Od daňového základu je možné odečíst vlastní vklady na státem podporované finanční produkty až do souhrnné částky 48000 Kč. Mezi státem podporované finanční produkty pro účely daňového odpočtu přitom patří právě i doplňkové penzijní spoření. Pro účely daňového odpočtu se u doplňkového penzijního spoření hodnotí vlastní vklady na smlouvu nad 1700 Kč měsíčně, tedy nad částku, pro kterou náleží maximální státní příspěvek. Každé snížení daňového základu přináší zajímavou daňovou úsporu.

Praktický příklad

Pan Adam si měsíčně spořil v roce 2024 na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 6000 Kč. Pan Adam si sníží daňový základ za rok 2024 o maximální částku 48000 Kč, což při daňovém základu 824600 Kč znamená daňovou úsporu ve výši 7200 Kč (48000 Kč × 15 %).

Možnost čerpání předdůchodu

Velmi významnou výhodou doplňkového penzijního spoření je možnost čerpání předdůchodu. Z důvodu neustálého prodlužování řádného důchodového věku a zhoršování podmínek pro odchod do předčasného důchodu je předdůchodu zajímavou alternativou, jak přestat dříve pracovat a přitom se vyhnout ochodu do trvale kráceného předčasného důchodu.

Praktický příklad

Pan Martin obdržel dva roky před dosažením řádného důchodového věku výpověď. Pan Martin již nechce nastoupit do nové práce a nechce odejít do předčasného důchodu. Pan Martin začne pobírat podporu v nezaměstnanosti a současně čerpat předdůchod (souběh podpory v nezaměstnanosti a předdůchodu je možný). Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti bude pana Martin pobírat pouze předdůchod. Pan Martin odejde až do řádného starobního důchodu.

V čem je předdůchod jiný oproti čerpání peněz z jiných produktů?

Velkou výhodou předdůchodu je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období čerpání předdůchodu se pro výpočet starobního důchodu hodnotí jako vyloučenou doba pojištění, čímž se zabraňuje snížení průměrné důchodové mzdy, ze které se následně vypočítává starobní důchod. Tato dvě důležitá legislativní opatření nabízí pouze předdůchod, který lze čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření.

Petr Gola