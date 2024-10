Poradna: Jsem bez práce a do předčasného důchodu nemůžu, co mám dělat?

22. října 2024 štítky Penze Poradna čtení na 3 minuty

Jiří: Aktuálně jsem bez práce. V prosinci mi budou chybět do dosažení důchodového věku tři roky, ale do předčasného důchodu údajně nemůžu odejít, protože jsem neodpracoval potřebný počet let, bylo mi řečeno, že mi chybí 14 měsíců. Teď nevím, co mám dělat. Můžete mi to vysvětlit a poradit?