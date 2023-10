Poradna: Mám si nechat zvýšit hrubou mzdu nebo příspěvek na smlouvu?

15. října 2023 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Roman: Zaměstnavatel mi řekl, že může zvýšit mzdové náklady o 3000 Kč. Když mi to dá na doplňkové penzijní spoření, tak mi bude zasílat celou částku, ale hrubou mzdu by mi zvýšil jenom o 2300 Kč. Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit a popsat obě varianty?