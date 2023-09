Poradna: Odměna z DPP u studenta

Slávek: Začínám studovat prvním rokem vysokou školu a potřebuji si ke studiu přivydělat. Mám nabídku práce od jednoho zaměstnavatele, bude to na pár hodin na DPP. Jak to budu mít jako student se zdaněním?

U dohody o provedení práce bude záviset na sjednané odměně. Hrubou odměnu můžete mít libovolně vysokou. Když však bude hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více, tak se z ní bude platit sociální pojištění i zdravotní pojištění (souhrnná sazba 11 %). V případě, že však bude hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně, potom se z hrubé odměny sociální ani zdravotní pojištění platit nebude.

Daň z příjmu

V případě, že podepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak budete moci i při práci na DPP uplatňovat při výpočtu čisté odměny v roce 2023 slevu na poplatníka a slevu na studenta. Do hrubé odměny ve výši 19300 Kč by byla daň z příjmu nulová, neboť tyto dvě slevy by snížily vypočtenou daň z příjmu do nuly.

Hrubá odměna 10 000 Kč = žádné zdanění

V případě, že budete mít v měsících do konce roku 2023 hrubou odměnu 10000 Kč a méně, potom budete mít čistou odměnu ve stejné výši a nebudete z hrubé odměny platit žádné daně. Např. při hrubé odměně 11000 Kč by byla čistá odměna paradoxně nižší, neboť by Vám bylo sraženo souhrnné pojistné ve výši 1210 Kč (11000 Kč × 11 %).

Pro jednotlivé výpočty čisté odměny z dohody o provedení práce v roce 2023 můžete použít naši kalkulačku:

Kalkulačka zdanění u DPP

Petr Gola