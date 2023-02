Poradna: Nedoložené příjmy ze zaměstnání a důchod

23. února 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

František: Jsem v předdůchodovém věku a řeším svoji pojištěnou dobu. Neevidovanou dobu zaměstnání se mi podařilo doložit, ale už ne příjmy z tohoto zaměstnání. To zaměstnání bylo před 25 lety. Jak se mi to bude tedy počítat pro důchod? To tam budu mít nuly a nižší důchod?