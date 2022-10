Poradna: Invalidní důchod III. stupně a náhradní doba pojištění

19. října 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Zuzana: Několik let pobírám invalidní důchod třetího stupně a nyní se chystám do starobního důchodu. Při předběžném propočtu částky důchodu mi bylo sděleno, že invalidní důchod se mi bude počítat z 80 %. Jak to prosím je?