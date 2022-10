Poradna: Jak zrychlit platbu faktur?

8. října 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Většina OSVČ se ve své praxi setkává se situací, že některý ze zákazníků nezaplatí. Tyto případy je pro dlouhodobé úspěšné podnikání potřeba eliminovat. U vyšších částek je vhodné si zákazníky předem prověřit nebo vystavovat zálohové faktury. Jednoznačná smlouva jako podklad pro fakturaci je následně nutností pro případné vymáhaní neuhrazené částky soudní cestou. Neuhrazené částky po splatnosti je potřeba řešit (telefonem, emailem…) velmi rychle, časem se samozřejmě šance na úhradu snižuje a každé případné soudní řešení je zdlouhavé a nepříjemné.

Rychlejší platby? Možností je sleva

Někteří podnikatelé řeší svoji dočasně složitější finanční situaci např. tím, že při velmi rychlé úhradě vystavené faktury je cena díky slevě nižší. Současně se snaží smluvně ošetřit rychlé termíny splatnosti – např. do 10 dní. Dle § 1963 občanského zákoníku v platném znění platí, že kde je uvedeno, že obsahem vzájemného závazku podnikatelů je dodat zboží nebo službu za úplatu, tak cena je splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dní ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura. To však neznamená, že si nemohou podnikatelé smluvně dohodnout dřívější termíny úhrady.

Neplacení pojistného není řešením

Jakmile se OSVČ dostávají do finančních problémů, tak mnohdy přestávají jako první platit povinné zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Nejedná se o dobré řešení, neboť povinné pojistné musí být vždy placeno a neplnění zákonné povinnosti je sankciováno předepsáním penále. Dlužné pojistné i penále následně veřejné instituce důsledně vymáhají. Pro finančně horší období je vhodné si tvořit finanční rezervu a když se v podnikání nedaří, tak takovou činnost raději ukončit dříve než později, kdy jsou celkové ztráty a dluhy vyšší.

Petr Gola