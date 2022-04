Poradna: Zkrácený úvazek a výpověď

13. dubna 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Alice: Pracuji na zkrácený úvazek a nyní mám možnost zajímavější a lépe placené práce. Mohu výpovědí skončit za týden? Pokud ne, jak to tedy udělat, abych mohla co nejdříve nastoupit do nové práce?