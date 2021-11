Poradna: Mám příjem z pronájmu, mohu jít do předčasného důchodu?

Jaroslav: Dlouhodobě pronajímám byt, v lednu chci odejít do předčasného důchodu. Není příjem z nájmu překážkou pro odchod do předčasného důchodu?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít po dosažení 60 let kdykoliv, jestliže získali minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na krácení je tedy vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat.

Omezený výdělek

Při volbě odchodu do předčasného důchodu je skutečně nutné počítat s omezeným přivýdělkem. Až do dosažení řádného důchodového věku není možné mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, zjednodušeně řečeno není možné mít příjem, ze kterého se povinně platí sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku je však možné mít již libovolně vysoký příjem, a to i ze zaměstnání nebo podnikání.

Příjem z nájmu nevadí

Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí bez ohledu na jeho výši. Nemusíte mít tedy obavy, že byste z důvodu příjmů z nájmu přišel o předčasný důchod. Můžete tedy současně pobírat příjem z nájmu i předčasný důchod. Částku nájmu přitom není limitována a můžete mít i nadprůměrně vysoké příjmy z nájmu a nebudete to mít žádný vliv na Váš měsíční důchod.

Petr Gola