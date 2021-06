Každý čtvrtý Fin pracuje z domova

Ne všechny pracovní činnosti je samozřejmě možné vykonávat z domova a ne všem zaměstnancům takový způsob práce vyhovuje. Přesto nabídka práce z domova vlivem epidemie koronaviru výrazně stoupla.

Home-office není pro každého

Pro některé zaměstnance je skvělé, že mohou pracovat ze svého bytu a domu, neboť mimo jiné i výrazně šetří čas, který stráví dojížděním do práce. Mohou pracovat v méně formálním oblečení a více přizpůsobit výkon práce rodinným potřebám. Na druhou stranu nelze všechny záležitosti řešit snadno on-line a nahradit živou komunikaci s kolegy, zákazníky nebo obchodními partnery nelze. Dobrý pracovní kolektiv je pro budoucnost firmy velmi důležitý a týmová práce je zpravidla klíčová, osobní kontakt zůstává ve většině společností prioritou.

EU: Nejméně z domova pracovali Bulhaři

V roce 2020 pracovalo v členských zemích EU obvykle 12,3 % lidí z domova, přičemž v předcházejících letech se poměr zaměstnanců obvykle využívajících home-office pohyboval okolo 5 %, jak vyplývá ze zprávy Eurostatu z května letošního roku („How usual is it to work from home“). Více přitom z domova pracovali v průměru ženy (13,2 %) než muži (11,5 %). I v přístupu k práci z domova byly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU rozdíly:

Nejvíce lidí, tedy zaměstnanců i OSVČ, pracovalo obvykle z domova ve Finsku (25,1 %), v Lucembursku (23,1 %), v Irsku (21,5 %), v Rakousku (18,1 %), v Nizozemí (17,8 %), v Belgii (17,2 %), v Dánsku (17,0 %), ve Francii (15,7 %), v Německu (14,8 %) a na Maltě (14,8 %).

Nejméně lidí pracovalo v loňském roce obvykle z domova v Bulharsku (1,2 %), Rumunsku (2,5 %), Chorvatsku (3,1 %), Maďarsku (3,6 %), Lotyšsku (4,5 %), Kypru (4,5 %), Litvě (5,4 %), Slovensku (5,7 %), Řecku (7,0 %), Česku (7,2 %).

Petr Gola