Výpovědní lhůta u stavebka

Smlouvu o stavebním spoření je možné ukončit i předčasně před uplynutím šestileté vázací lhůty, v takovém případě je však nutné počítat se sankcemi příslušné stavební spořitelny a neobdržením připsané státní podpory, která v takovém případě nenáleží. Předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření není tedy finančně výhodné a k tomuto kroku je vhodné přistupovat po důkladné finanční rozvaze.

Spořit lze déle

Po uplynutí šesti let od uzavření smlouvy samozřejmě smlouva o stavebním spoření automaticky nekončí. Někteří účastníci smlouvy preferují dlouhodobé spoření, tj. spoří na smlouvu třeba devět let, takový postup je možný. Smlouvu o stavebním spoření je nutné ukončit podáním písemné výpovědi. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Praktický příklad

Panu Jaroslavovi končí šestiletá vázací lhůta u smlouvy o stavebním spoření 17. října 2020. Pan Jaroslav chce peníze čerpat začátkem listopadu. Pan Jaroslav tedy podá písemnou výpověď 27. července s tím, že chce peníze čerpat 1. listopadu. Tříměsíční výpovědní lhůta tedy poběží během srpna, září a října. Pan Jaroslav dodrží šestiletou vázací lhůtu od uzavření smlouvy o stavebním spoření, proto obdrží v plném rozsahu naspořené peníze na zaslaný bankovní účet, tedy včetně státní podpory za všechny roky a úroků z úvěru.

Kdyby pan Jaroslav čekal až na konec října a teprve následně podal výpověď ze stavebního spoření, potom by neměl peníze k dispozici začátkem listopadu, jak požaduje, a to ani v případě, že by stavební spořitelna vyplatila peníze „zrychleně“.

Rychlejší výplata peněz

V případě splnění stanovených podmínek zasílají jednotlivé stavební spořitelny působící na trhu peníze i rychleji, než po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty. Např. v případě uzavření nové následné smlouvy. Při uplynutí šestileté vázací lhůty a požadavku na co nejrychlejší výplatě naspořených peněz ze smlouvy je vhodné se předem informovat na podmínky příslušné stavební spořitelny.

Petr Gola