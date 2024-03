ČNB znovu snížila sazby a koruna překvapivě posílila

Inflace a růst HDP

Hlavními důvody pro snižování sazeb jsou inflace a slabý růst HDP. Podle Českého statistického úřadu únorová inflace dosáhla 2 %. Růst HDP za první čtvrtletí zatím neznáme, ale svědky žádného zázračného ekonomického růstu zatím nejsme. Pokud by růst HDP za toto období dosáhl 1 %, znamenalo by to alespoň známku, že nejhorší máme za sebou. Klasický monetární ekonom by s ohledem na tato makroekonomická data hlasoval pro ještě výraznější snížení sazeb, aby pomohl české ekonomice. To byl hlavní důvod, proč se před zasedáním ozývaly hlasy pro radikálnější snížení sazeb.

ČNB a ostatní centrální banky

ČNB však není centrální banka na pustém ostrově. Její rozhodnutí musí brát v potaz kroky ECB a Fedu, které jsou zatím velmi jestřábí. ECB ještě nezačala snižovat úrokové sazby, a proto se ČNB nachází v těžké situaci. Přílišně rychlé snižování sazby by výrazně oslabilo českou korunu vůči euru. ČNB pod Michlovým vedením dříve vysvětlovala svoji nečinnost tím, že další zvyšování sazeb již nemá smysl, protože firmy si raději půjčí eura na nižší úrok než českou korunu. Nyní je riziko opačné. Investoři by se mohli ve velkém zbavovat české koruny, protože držení hotovosti v eurech bude výhodnější.

Proč koruna posílila po snížení sazeb?

K tomuto posílení existují dva důvody. Zaprvé, nenaplnil se scénář snížení o 75 bazických bodů. I když bude inflace pod 2%, ČNB se chystá dále snižovat sazby pouze o 50 bazických bodů. Zadruhé, koruna posílila v reakci na Michlova slova o tom, že ČNB upraví svoji cílovou prognózu konečných sazeb směrem nahoru. Na konci roku by měly být sazby někde na úrovni 3,5 %, tedy lehce nad odhady analytiků. V každém případě by ČNB měla udržovat své sazby o něco výše než sazby na euru.

Matěj Široký