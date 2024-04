Evropská centrální banka nesnížila sazby. Zvládne to evropská ekonomika?

Nepříznivá evropská data

Hlavním problémem ECB ve srovnání s americkým Fedem jsou právě makroekonomická data. Americká obecná inflace v březnu dosáhla 3,5 % a jádrová inflace dokonce 3,8 % podle údajů tamějšího statistického úřadu. Inflace v USA nejenže neklesá, ale dokonce mírně roste. Situace v Evropě je odlišná. Podle Eurostatu obecná inflace v březnu dosáhla pouze 2,4 %. Inflační cíl je na dohled a dynamika poklesu inflace je stále silná. Jak vysvětlit tento rozdíl v inflaci?

Tento rozdíl má překvapivě jednoduché vysvětlení. Podle údajů z ECB evropská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 vykázala nulový růst. Americká ekonomika za stejné období solidně rostla o 3,4 %. V prvním čtvrtletí roku 2024 se očekávají podobná čísla. Evropa je na hranici recese. A právě v tomto okamžiku se očekává, že centrální evropská banka přijde na pomoc své ekonomice a sníží sazby.

Proč ECB váhá se snížením sazeb?

Pokud se evropská ekonomika nachází ve špatné situaci, tak tato otázka je vskutku legitimní. Důvodů je hned několik. První je samozřejmě politický. Historicky ECB následuje kroky amerického Fedu. Snížení sazeb by stimulovalo evropskou ekonomiku a tím pádem by se dostala do výhody oproti té americké. Evropa by za tuto podporu své ekonomiky zaplatila oslabením eura. Zde se dostáváme k legitimním důvodům, proč sazby nezvedat.

Hrozí nebezpečí druhé inflační vlny?

Pokud se podíváme na vývoj cen komodit, zjistíme, že mnoho zemědělských plodin zaznamenalo silný dvouciferný růst od začátku roku. Stejně tak cena ropy stoupla o více než 18 %. Tento růst cen se postupem času začne projevovat i na celkové inflaci. Jestli by se k tomuto efektu přidalo silné oslabení eura vůči dolaru, je pravděpodobné, že inflační cíl by se mohl opět vzdalovat od ECB. ECB by pak nezbylo nic jiného než začít znovu utahovat sazby. Tento černý scénář by znamenal ztrátu důvěryhodnosti této instituce. Je tedy lepší počkat na vhodný čas než zbrkle snižovat svoje sazby.

Matěj Široký