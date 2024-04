Desetitisícový důchod není sci-fi

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují odvody na sociálním pojištění v produktivním životě a získaná doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu).

Ke konci roku 2023 činil průměrný starobní důchod 20 264 Kč.

Kdo má důchod pouze 10 000 Kč?

Naprostá většina žadatelů o starobní důchod má řádný starobní důchod vyšší než 10 tisíc korun. Jaké jsou důvody velmi nízkého důchodu okolo 10 tisíc korun? Získání nízké doby pojištění (pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let), mezery v pojištění a tzv. rozmělnění rozhodných příjmů a samozřejmě velmi nízká průměrná mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ).

Pozor na minimální zálohy

V praxi mají velmi nízké starobní důchody osoby samostatně výdělečně činné platící minimální zálohy na sociálním pojištění. Např. minimální měsíční záloha v roce 2023 ve výši 2944 Kč odpovídá hrubé měsíční mzdě 10083 Kč, což je pochopitelně výrazně méně, než činila minimální mzda v roce 2023 (17300 Kč).

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

Praktický příklad

Pan Adam má průměrnou mzdu za odpracované roky pouze ve výši 10700 Kč. Osobní vyměřovací základ může být při výpočtu starobního důchodu nižší než minimální mzda. Důvodem takto nízké průměrné mzdy jsou mezery v pojištění, kdy pan Adam získal pouze minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Pan Adam dlouhodobě pracoval pouze na pracovní dohody bez odvodů na pojistném. Když pracoval na pracovní smlouvu, tak za minimální mzdu. V některých letech pan Adam podnikal s minimálními odvody na pojistném. Panu Adamovi je tak v roce 2024 přiznán řádný starobní důchod ve výši 10018 Kč.

Petr Gola