Americký státní dluh nezadržitelně roste. Lze tento problém vyřešit?

Negativní vliv vysokých úrokových sazeb

Zaprvé, vyšší úrokové sazby znamenají vyšší náklady na úroky z nově vydaných dluhopisů. Zadruhé, stát se musí snažit kompenzovat přísnou měnovou politiku centrální banky většími výdaji. Tyto velké státní výdaje stimulují ekonomiku a zabraňují recesi. Americký státní deficit tak vede k silnému růstu HDP i navzdory drahým penězům. To je ale vykoupeno velkým zadlužováním.

1 bilion dolarů každých 100 dní

Na konci roku 2023 dosahoval americký státní dluh 34 bilionů dolarů. Astronomické číslo, ale samo o sobě ještě není velkým problémem. Experti z Bank of America ale vypočítali, že současné státní výdaje rostou závratným tempem 1 bilion dolarů každých 100 dní. Státní dluh nyní nemá žádný strop, takže nic nenutí vládní demokraty k šetření. Prosazení nového dluhového stropu bude záležitostí až dalšího amerického prezidenta. Do jeho inaugurace zbývá přibližně 300 dní, takže na konci roku 2024 se můžeme dočkat hodnoty okolo 37 bilionů dolarů.

Jak vyřešit státní dluh?

Situace s rostoucím americkým dluhem nemůže trvat věčně. Investor Ray Dalio se domnívá, že příští prezident nebude mít jinou možnost než provést razantní škrty, aby udržel důvěru investorů nakupující americké dluhopisy. Pokud k škrtům dojde, příští prezident pošle svoji zemi do ekonomické recese. Zvyšování sazeb sice zatím nepřineslo propad amerických akciových trhů, ale silná recese by výprodeje spustila.

Začarovaný kruh

Američané na druhou stranu nemají jinou možnost. Neřešení dluhu povede k oslabování dolaru, a hlavně k nedůvěře v tuto americkou měnu. Nahlodání důvěry v americký dolar by ještě více zrychlilo proces dedolarizace, tzn. čím dál více zemí nechce nebo omezuje provádění zahraničního obchodu v amerických dolarech. Jedná se především o nákup ropy. Pro Ameriku je to začarovaný kruh: ztráta dolaru jako světové měny silně ohrožuje poptávku po amerických dluhopisech. Aby si Amerika udržela zájem investorů, musela by nabídnout větší zhodnocení svých dluhopisů. To by ale zrychlilo tempo zadlužování. Jednoduché a bezbolestné řešení neexistuje.

Matěj Široký