Praská bublina umělé inteligence?
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Výprodeje technologických akcií z minulého týdne znovu otevřely otázku, zda končí investiční horečka kolem umělé inteligence. Problémem přitom nejsou ani tak vysoké valuace. Paradoxně výrobci paměťových čipů nebo samotná Nvidia zůstávají vzhledem k očekávaným ziskům relativně levní. Skutečná otázka zní, zda budou firmy ochotny dál masivně investovat do umělé inteligence a jak tyto investice financovat.
Varování z dluhopisového trhu
První varovný signál přišel od americké společnosti CoreWeave, která pronajímá výpočetní výkon pro umělou inteligenci. Její obchodní model stojí na masivním zadlužování. Výnos některých jejích dluhopisů se vyšplhal až k 15 procentům. Takto drahé financování může v budoucnu výrazně omezit schopnost společnosti pokračovat v investicích.
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Druhé varování přišlo z Číny, kde společnost CXMT oznámila pokrok ve výrobě paměťových čipů. Pokud se jí podaří rozjet velkosériovou výrobu, může ohrozit mimořádně vysoké marže zavedených výrobců, jako jsou Micron nebo SK Hynix.
Výsledky zatím žádnou krizi neukazují
Přitom poslední výsledky dvou klíčových společností, ASML a TSMC, ukazují pravý opak. ASML vykázala čtvrtletní tržby 11,7 miliardy eur a čistý zisk téměř pěti miliard eur. TSMC dosáhla tržeb 46,7 miliardy dolarů a meziročního růstu čistého zisku téměř o 69 procent.
Výrobci infrastruktury pro umělou inteligenci tak zatím žádné známky krize nevykazují. Jenže jedna věc je vydělávat na prodeji čipů a druhá na jejich skutečném využívání.
Rozhodnou technologičtí giganti
Proto budou v pokračující výsledkové sezoně nejdůležitější zprávy od společností Microsoft, Amazon, Alphabet a Meta. Právě tito hyperscaleři stojí za podstatnou částí současných investic do umělé inteligence.
Na rozdíl od CoreWeave mají obrovské příjmy a mohou významnou část investic financovat z vlastních zdrojů. Ani jejich možnosti však nejsou neomezené. Investoři proto budou sledovat především to, zda tyto firmy potvrdí své investiční plány také pro rok 2027.
Pokud ano, současné výprodeje mohou být pouze další krátkodobou korekcí. Skutečně vážným varováním by bylo až rozhodnutí hyperscalerů omezit investice do umělé inteligence. Takový krok by se postupně projevil v celém dodavatelském řetězci, od Nvidie přes TSMC až po ASML.
O tom, zda bublina umělé inteligence skutečně praskne, tak nerozhodnou dnešní rekordní zisky výrobců čipů, ale především ochota jejich zákazníků dál utrácet. A právě na tuto odpověď nyní finanční trhy čekají.