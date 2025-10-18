Každý pátý důchodce má v Německu nízkou penzi
čtení na 2 minuty | přečteno 229×
Medián čistého ekvivalentní příjmu důchodců starších 65 let činí v Německu 1990 euro, což je o více než 300 euro méně než je medián čistého ekvivalentní příjem v celém národním hospodářství, kde činí 2300 euro. Každý pátý důchodce má v Německu dokonce čistý ekvivalentní příjem nižší než 1400 euro.
Hodnota ekvivalentního příjmu zohledňuje počet členů v domácnosti a jejich věk, protože vícečetné domácnosti šetří výdaje za bydlení apod. Při přepočtu příjmů na ekvivalentní příjem lze mezi sebou snadno příjmově porovnávat jednotlivé domácnosti různých velikostí. Polovina domácností měla v Německu v roce 2024 čistý ekvivalentní příjem vyšší než 2300 euro a polovina domácností měla čistý ekvivalentní příjem nižší než 2300 euro.
Související
Praktický příklad
Čtyřčlenná rodina (2 dospělí a dvě děti do 14 let) mají čistý měsíční příjem, tj. po zohlednění všech daňových odvodů, ve výši 4830 euro. Přepočtený disponibilní příjem činí 2300 euro (4830 euro/2,1). První dospělý se totiž počítá jako 1,0, druhý dospělý a děti starší 14 let jako 0,5 a děti mladší 14 let jako 0,3, proto se celkový čistý rodinný disponibilní příjem dělil číslem 2,1 (1,0 + 0,5 + 0,3 + 0,3). V praxi je na tom tato čtyřčlenná rodina stejně jako jednotlivec s čistým měsíčním disponibilním příjmem ve výši právě 2300 euro.
Samota v důchodu přináší finanční problémy
V Německu i v Česku velmi významně ovlivňuje životní úroveň v penzi, zdali žije důchodce sám nebo s manželkou/manželem nebo partnerkou/partnerem. Když se ze dvou důchodů financuje chod jedné domácnosti, tak je to pochopitelně finančně jednodušší, než když se veškeré náklady platí pouze z jednoho důchodu.
Životní úroveň penzistů
Dle německého statistického úřadu (Destatis) má každý pátý důchodce starší 65 let ekvivalentní měsíční příjem do 1400 euro, což je poměrně výrazně podprůměrná hodnota a životní úroveň takové domácnosti je nízká. Dalších 20 % penzistů má ekvivalentní měsíční příjem vyšší než 1400 euro ale nižší než 1790 euro, vše za rok 2024. Medián ekvivalentního příjmů důchodců činil v Německu za rok 2024 částku 1990 euro. Dvacet procent penzistů mělo v roce 2024 měsíční čistý ekvivalentní příjem vyšší než 2869 euro.
Jak stoupá medián ekvivalentního příjmu v letech?
Od roku 2021 do roku 2024 se v Německu zvýšil medián ekvivalentního příjmu z 2080 euro na 2300 euro, což je nárůst o 11 %. Od roku 2021 do roku 2024 se v Německu zvýšil medián ekvivalentního příjmu z 1820 euro na 1990 euro, tedy o 9 %, což je méně než v celém národním hospodářství.
Muži mají v penzi vyšší příjmy
Rozdíly v důchodových příjmech jsou v Německu poměrně značné, když muži mají celkový měsíční příjem cca o 26 % vyšší než ženy. Naprosto dominantním příjmem v penzi jsou důchodové příjmy.
Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. N054 vom 2. Oktober 2025 – „Jede fünfte Person im Ruhestand hat maximal 1400 Euro netto pro Monat zur Verfügung“