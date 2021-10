Nezaměstnanost v Česku je nejnižší z EU

11. října 2021 přečtete do minuty

Nezaměstnaným je pro účely stanovení míry nezaměstnanosti publikované Eurostatem člověk bez zaměstnání, který je ve věku 15 let až 74 let, přičemž je schopný nastoupit do práce v následujících dvou týdnech a během předchozích 4 týdnů aktivně hledal zaměstnání.

Kde je nezaměstnanost nejnižší?

V srpnu 2021 byla míra nezaměstnanosti v zemích EU dle Eurostatu (Pressemitteilung Nr. 108/2021 von 30. 9. 2021) v těchto zemích: v Česku (2,9 %), v Nizozemí (3,2 %), na Maltě (3,2 %), v Polsku (3,4 %), v Německu (3,6 %), v Maďarsku (4,2 %), na Kypru (4,4 %), v Dánsku (4,4 %), v Rumunsku (5,2 %), v Lucembursku (5,5 %) a v Bulharsku (5,6 %). Díky nízké míře nezaměstnanosti stoupá státní daňový výnos, snižují se výdaje na sociální dávky a příjemné ekonomické klima má samozřejmě pozitivní vliv na ekonomický rozvoj země.

Nezaměstnanost vyšší než 7 %

V devíti členských zemí Evropské unie byla v srpnu letošního roku nezaměstnanost vyšší než 7 %. Vyšší míra nezaměstnanost je samozřejmě pro národní ekonomiku problém a všechny vlády v členských zemích EU se snaží svými kroky snižovat míru nezaměstnanosti. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je ve Španělsku (14,0 %), v Řecku (13,2 %), v Itálii (9,3 %), ve Švédsku (8,9 %), ve Francii (8,0 %), ve Finsku (7,8 %) v Chorvatsku (7,6 %), v Litvě (7,2 %), v Lotyšsku (7,1 %).

Nezaměstnanost mladých je problém

Ve všech členských zemích EU je nezaměstnanost mladých do 25 let vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti, přičemž za celou EU činí 16,2 %. Právě maximální zaměstnanost mladistvých, kteří mají obtížnou situaci na trhu práce, je velmi důležitá a v sociální politice hraje zaměstnanost mládeže důležitou roli.

Petr Gola