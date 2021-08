Kdy odchází do důchodu Slováci?

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel na Slovensku získat nejméně 15 let důchodového pojištění a dosáhnout důchodového věku. Při výpočtu starobního důchodu platí stejně jako v Česku, že čím vyšší získaná doba pojištění a vyšší rozhodné příjmy, tím vyšší starobní důchod. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu na Slovensku je nižší než v Česku, kde je potřeba získat alespoň 35 let pojištění.

Postupné zvyšování důchodového věku

V Česku i na Slovensku se důchodový věk postupně zvyšuje. U mužů se v Česku důchodový věk liší pouze dle ročníku narození, počet vychovaných dětí se nikdy nezohledňuje. Důchodový věk mužů a žen se v Česku navíc postupně prodlužuje a sjednocuje na 65 let. Na Slovensku se rovněž důchodový věk postupně zvyšuje, výchova dětí se přednostně zohledňuje ženám, mužům pouze, když nejde výchovu dětí zohlednit ženě. Pro názornost si uvedeme důchodový věk u ročníků narození 1960, 1963 a 1966 a více.

Ročník narození 1960 – muž (63 let), žena 0 dětí (63 let), žena 1 dítě (62 let a 6 měsíců), žena 2 děti (62 let), žena 3 nebo 4 děti (61 let a 6 měsíců), žena 5 a více dětí (60 let a 6 měsíců)

Ročník narození 1963 – muž (63 let a 6 měsíců), žena 0 dětí (63 let a 6 měsíců), žena 1 dítě (63 let), žena 2 děti (62 let a 6 měsíců), žena 3 nebo 4 děti (62 let), žena 5 a více dětí (61 let a 11 měsíců).

Ročník narození 1966 a později – muž (64 let), žena 0 dětí (64 let), žena 1 dítě (63 let a 6 měsíců), žena 2 děti (63 let), žena 3 nebo 4 děti (62 let a 6 měsíců), žena 5 a více dětí (62 let a 6 měsíců).

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Na Slovensku je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve dva roky před dosažením důchodového věku, přičemž krácení se provádí za každých započatých 30 dní předčasnosti. V Česku mohou občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodového věku odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se v Česku provádí za každých započatých 90 kalendářních dní.

Prameny: Sociálna poisťovňa SR

Petr Gola