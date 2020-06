Kdo je osobou bez zdanitelných příjmů?

V registru své zdravotní pojišťovny musí být každý občan veden v jedné ze čtyř kategorií: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), státní pojištěnec a právě osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro zdravotní pojišťovnu je osobou bez zdanitelných příjmů každý občan, který nemůže být zařazen ani v jedné z předchozích tří kategorií.

Hlavní povinnost OBZP

Každá osoba bez zdanitelných příjmů si musí sama platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční částka zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká a v letošním roce činí 1971 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy platné k prvnímu letnu letošního roku (tj. z částky 14600 Kč).

Kdo je nejčastěji OBZP?

V praxi jsou v počítačovém systému zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP nejčastěji nezaměstnaní občané, kteří nejsou vedeni v evidenci na úřadu práce, ať už z důvodu sankčního vyřazení nebo z dobrovolného rozhodnutí. Evidence na úřadu práce v případě nezaměstnanosti je velmi důležitá, neboť za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Dále jsou OBZP např. studenti starší 26 let (pro doktorandy limit neplatí), lidé v domácnosti nepečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let, ale také lidé žijící pouze z příjmů nepodléhajících zdravotnímu pojištění (tj. zejména z pasivních příjmů).

Status OBZP musí trvat celý měsíc

Platit zdravotní pojištění jako OBZP musí občané, které nejsou vedení v některé z předchozích tří kategorií alespoň po část měsíce.

Praktický příklad

Pan Milan skončí vzájemnou dohodou pracovní poměr k 14. červnu 2020. Přestože do nového zaměstnání nastoupí pan Milan 1. července, tak má svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny vyřešen v červnu i v červenci a dalších měsících.

Petr Gola