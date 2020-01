Důchodové ochranné lhůty

Žadatelé o starobní důchod v roce 2020 museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim nemůže být starobní důchod přiznán. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Získaná doba pojištění dále ovlivňuje spolu s rozhodnými příjmy i výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění v celých ukončených letech, tím vyšší měsíční státní důchod.

Náhradní doby pojištění

Mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek a také doba trvání pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se získaná doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Náhradní doby pojištění významným způsobem ovlivňují podmínky pro přiznání starobního důchodu a následně jeho výši. Vždyť většina žadatelů o starobní důchod získává započtením náhradních dob pojištění několik roků do doby pojištění navíc.

Co jsou vyloučené doby pojištění?

Z rozhodných příjmů, ze kterých bylo v produktivním věku odvedeno sociální pojištění, se při výpočtu starobního důchodu vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Vyloučené doby pojištění slouží k tomu, aby v obdobích, kdy nemá žadatel o starobní důchod žádný rozhodný příjem (např. i z právě z důvodu nemoci) nedošlo k rozmělnění osobního vyměřovacího základu a následně nebyl státní důchod nižší.

Praktický příklad

Pan Milan má součet vyměřovacích základů za roky 1986 až 2019 ve výši 13260360 Kč, jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě) bez započtené vyloučené doby v celkovém rozsahu 100 dní je tedy při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 ve výši 32480 Kč. Při hodnocení 100 dní jako vyloučené doby pojištění je však jeho osobní vyměřovací základ 32744 Kč.

Petr Gola