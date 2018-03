Jak vysokou nemocenskou mají zaměstnanci?

Výše měsíční nemocenské závisí na dosahovaném příjmu v rozhodném období. Vlivem redukce při výpočtu nemocenské však s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr v procentním vyjádření.

I v roce 2018 náleží nemocenská až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží až od 4. dne pracovní neschopnosti, první tři dny nemoci jsou zaměstnanci stále bez peněz. Většina firem proto zavedla jako benefit pro své zaměstnance tzv. „sick days“. Základním údajem pro nemocenskou je dosažený příjem v rozhodném období, což je zpravidla dosažená hrubá mzda na jeden den z předchozích 12 měsíců.

Jaká je redukce při výpočtu nemocenské?

Vypočtený denní vyměřovací základ se při výpočtu nemocenské redukuje. V první redukční hranici do 1 000 Kč se v roce 2018 započítává z 90 %, v druhé redukční hranici od 1 000 Kč do 1 499 Kč se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici od 1 499 Kč do 2 998 Kč se počítá z 30 %.

Výpočet nemocenské z redukované částky

Od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská ve výši 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. dne potom 72 % z denního redukovaného vyměřovacího základu. Denní nemocenská tedy při delší nemocnosti stoupá. U mzdy okolo průměrné mzdy je rozdíl v denní nemocenské více než 100 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnanec Zajíc má průměrnou hrubou měsíční mzdu 31 430 Kč. Jak vysokou bude mít nemocenskou za 44 dní nemoci?

V prvních 14 dnech nemoci bude zaměstnanci Zajíci náležet náhrada mzdy. Nemocenskou si tedy vypočítáme za 30 dní.

Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 033,32 Kč (31 430 Kč x 12: 365).

V první redukční hranici se započítá neredukovaný osobní vyměřovací základ z 90 %, tedy 900 Kč.

V druhé redukční hranici se započítá neredukovaný osobní vyměřovací základ z 60 %, tedy 19,99 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ je 920 Kč (900 Kč + 19,99 Kč, zaokrouhleno).

Nemocenská za prvních 16 dní je 8 832 Kč (920 Kč x 60 %, na Kč nahoru) x 16 dní), za dalších 14 dní potom 8 512 Kč (920 Kč x 66 %, na Kč nahoru) x 14 dní).

Zaměstnanec Zajíc obdrží tedy souhrnnou nemocenskou ve výši 17 344 Kč (8 832 Kč + 8 512 Kč).