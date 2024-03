Švýcarská centrální banka překvapivě snížila úrokové sazby

Západní ekonomiky se rozdělily do dvou táborů. První se řídí americkým Fedem, který chce sazby snižovat až po dosažení trvalého poklesu inflace pod dvouprocentní cíl. Druhý tábor tvoří země, které již se snižováním sazeb začaly, a to především země střední Evropy. Nyní se k nim přidala i Švýcarská centrální banka.

Překvapivý krok

Dne 22. března Švýcarská centrální banka snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na 1,5 %. Hlavním důvodem byla únorová inflace 1,2 %, dle čísel Švýcarského statistického úřadu, která se tak pohybuje na přijatelné úrovni. Dvouprocentní inflační cíl je tak splněn. Švýcarsko s inflační vlnou nikdy skutečně potýkat nemuselo. Nejvyšší inflace 3,5 % byla zaznamenána v srpnu 2022. To je v porovnání s Českou republikou a zbytkem Evropy značný rozdíl. Švýcarsko však patří k nejdražším zemím se silnou měnou a vlastními zdroji energie, které mu umožňují lépe zvládat inflační krizi. Vývoj švýcarské inflace za poslední rok foto: Tradingeconomics.com

Jak oslabit švýcarský frank?

Hlavním problémem švýcarské ekonomiky je silný frank, který je pro svou stabilitu a jistotu velmi žádaný. Vysoká poptávka zvyšuje jeho hodnotu. Silná měna ale škodí švýcarským exportním firmám. Centrální banka se proto snaží stlačit jeho cenu co nejníže. To je důvod, proč nemusela sazby zvyšovat příliš vysoko, jelikož by to frank dále posílilo.

Rozhodnutím Švýcarské centrální banky se potvrdilo staré ekonomické pořekadlo: Americký Fed dělá co musí, ECB, co může a Švýcarská centrální banka, co chce. Uvolněná měnová politika by měla nejvíce prospět švýcarským exportním firmám. A to je přesně to, co chce Švýcarská centrální banka.

Matěj Široký