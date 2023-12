Americké elity brojí proti bitcoinu

Většina investorů a držitelů kryptoměn netrpělivě očekává, kdy komise amerických cenných papírů schválí první bitcoinové ETF. Tento krok by umožnil nabízet pohodlně investici do bitcoinu přes velké finanční instituce jako BlackRock a další. Bitcoin by se tak dostal k více investorům. Tato snaha o rozšíření bitcoinu však v poslední době naráží na odpor mezi politiky a klasickými americkými bankami.

Americká senátorka oslabila bitcoin

Senátorka za demokratickou stranu, Elizabeth Warrenová, na začátku týdne ostře vystoupila proti bitcoinu a kryptoměnám obecně. Tato americká senátorka se postavila do čela politiků, kteří chtějí více regulovat kryptoměny. Warrenová prohlásila, že „kryptoměny jsou rizikem pro bankovní tajemství a národní bezpečnost kvůli jejich možnému využití teroristy“. Její veřejné vystoupení oslabilo bitcoin o stovky dolarů. Současná růstová tendence na bitcoinu tak byla podkopána.

Šéf JP Morgan by nejradši bitcoin zakázal

Velkým a vytrvalým kritikem bitcoinu a kryptoměn je CEO největší americké banky Jamie Dimon. Dimon nešetří kritikou bitcoinu, o kterém mluví jako o projektu, který nepřežije, nebo podvodu, nebo dokonce jako o Ponziho pyramidě, nebo zlatu pro idioty. V posledním svém vyjádření se přiznal, že kdyby byl u moci, tak by bitcoin zakázal, protože ho používají kriminálníci a drogoví dealeři.

Jamie Dimon jako prezidentský kandidát?

Možná jste překvapení, že Jamie Dimon mluví o tom, že kdyby byl ve vládě, tak bitcoin zakáže. Jak může být ředitel největší banky ovlivňovat vládu? Samozřejmě Jamie Dimon nemá žádný vládní post, ale co není, může být. V Americe proběhnou příští rok prezidentské volby. Zatím to vypadá, že budeme svědky stejného duelu mezi Bidenem a Trumpem. Toho souboje se nyní všichni obávají, protože hrozí, že USA se ocitnou znovu ve slepé uličce. To je důvod, proč mnoho lidí si přeje najít jiného kandidáta na prezidenta. To je relativně těžké, protože kandidát musí být již dnes známý ve veřejném prostoru. V zákulisí se často spekuluje, že rukavici by mohl právě zvednout CEO JP Morgan. Pokud by se to tak stalo, tak by to nebyla dobrá zpráva pro držitele bitcoinu.

Matěj Široký