Spanilá jízda na bitcoinu

Kryptoměnový investor se v posledních dnech vůbec nenudil. Bitcoin se rozhodl udělat svým vlastníkům radost a vydal se na nevídanou jízdu, která připomíná jeho nejslavnější chvíle. Dnes 24. října přidal za pouhý jeden den přes 10 %. Cena bitcoinu se začala přibližovat až k 35 000 dolarům. Co vlastně je příčinou tohoto strmého růstu?

Žádná jasná zpráva

První překvapivé zjištění je, že za tímto bitcoinovým růstem nestojí žádná konkrétní zpráva. V podstatě se spekuluje na dvě témata. Prvním je ohlášení povolení bitcoinového ETF americkou komisí pro obchodování s cenným papíry. Jenomže toto téma je všeobecně známé. Nic nového se nestalo, jen to, že komise se neodvolala v soudním řízení proti společnosti Grayscale. To investoři vyhodnotili jako kapitulaci komise pro obchodování s cenným papíry. Povolení bitcoinového ETF se očekává na konci ledna 2024. Velcí hráči, kteří budou chtít investovat do bitcoinových ETF, dopředu nakupují bitcoiny. A zde se otvírají pro spekulaci. Vývoj ceny bitcoinu za posledních pěti lety foto: tradingview.com

Bezpečný přístav

Pro růst bitcoinu jsou však možná ještě další vysvětlení. Bitcoin možná zafungoval jako defenzivní aktivum, které je korelováno na růst zlata. Zlato v poslední době roste, a tak mohlo dát potřebný růstový impulz. Na druhou stranu je současná nákupní vlna příliš silná na to, abychom za ní mohli vidět jen nárůst strachu z geopolitické situace.

Další možná vysvětlení

Mezi dalšími vysvětlení pro růstovou rallye je příznivý výhled pro bitcoin od analytiku Morgan Stanley, kteří věří, že bitcoin silně poroste v následujících týdnech. Další možné vysvětlení se zakládá čistě na technické analýze. Bitcoinu se totiž podařilo prorazit velmi starou rezistenci (2 roky a 10 měsíců). To může být velmi pozitivní signál pro bitcoin. Tento signál sám o sobě může u mnoha investorů vyvolat nákupní horečku.

I přesto, že není jasné, co je příčinou současného růstu, bitcoinu, je jasné, že se jedná o významnou událost. Bitcoin se opět dokázal vymanit z útlumu a vrátit se mezi hlavní kryptoměny. Je otázkou, zda se tento růst udrží i v následujících týdnech a měsících.

Matěj Široký