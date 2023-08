Poradna: Uvažování o předdůchodu

22. srpna 2023 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Radek: Přemýšlím o předdůchodu (spořím si na smlouvu), mám cca 3,5 roku do důchodového věku. Můžete mi poradit, jak se vyřizuje předdůchod? Mohu přejít z předdůchodu do předčasného důchodu? Jak to bude, když bych třeba pracoval? Počítá se mi pouze doba předdůchodu jako odpracovaná doba?