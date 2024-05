Stačí váš plat na schválení hypotéky? Poradíme, jak na výpočet

Pomoc vám mohou ukazatele DTI a DSTI

Vztah mezi výší příjmu žadatele o hypotéku a maximální výši úvěru popisovaly ukazatele DTI a DSTI. DTI byl pro žadatele do 36 let stanoven tak, že se celkové dluhy žadatele mohly rovnat maximálně 9,5násobku čistého ročního příjmu. Pokud byl zájemce o hypotéku starší než 36 let, tak to byl jen 8,5násobek. DSTI zase říkal, že měsíční splátka všech dluhů pro lidi do 36 let nesmí přesáhnout 50 % čistého příjmu a 45 % čistého příjmu pro lidi nad 36 let.

DSTI byl zrušen Českou národní bankou k 1. červenci 2023, DTI potom přestal platit od nového roku. Posouzení schopnosti splácet hypotéku žadatelem je nyní plně v kompetenci banky. Nicméně některé z nich se drží zmíněných ukazatelů, minimálně orientačně, i nadále.

Vy si na základě této skutečnosti můžete aspoň přibližně spočítat, na jakou výši hypotéky asi dosáhnete. V prvním kroku si spočítejte maximální výši všech svých závazků. Pokud je vám méně než 36 let, vynásobíte si svůj čistý měsíční příjem číslem 114 (9,5 × 12 měsíců). Pokud už jste oslavili své 36. narozeniny, pak použijete k násobení číslo 102 (8,5 × 12 měsíců). Druhý krok – DSTI – je pak podíl měsíčních splátek všech vašich dluhů na čistém měsíční příjmu.

Jak bance doložit příjmy?

Bance pochopitelně musíte své příjmy nějak doložit. Zaměstnanec tak může učinit potvrzením o výši příjmu od zaměstnavatele, případně si může nechat zasílat svoji výplatu pravidelně na účet banky, u které si bude žádat o hypotéku. Podnikatelé svoje příjmy potvrzují daňovým přiznáním. Většinou si banka vyžádá minimálně ta, která se vztahují k posledním dvěma účetním obdobím.

Pro vás, jako pro žadatele, bude naopak rozhodující úrok hypotéky. Ten se u jednotlivých bank liší. Abyste našli nabídku, která vám bude vyhovovat, můžete využít online srovnávač. Třeba ten, který poskytuje Ušetřeno.cz

Komerční sdělení