Poradna: Jak vysoký je průměrný důchod v letošním roce?

20. května 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Jaroslav: V říjnu budu odcházet do normálního starobního důchodu. Měl jsem celý život plus mínus průměrnou mzdu, celý život jsem pracoval, tak si myslím, že bych měl mít přibližně průměrný důchod. Tak by mě zajímalo, jak vysoký je průměrný důchod v letošním roce?