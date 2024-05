Poradna: Prodaný byt a „složenka“ na daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se platí vždy pro celý kalendářní rok. Změny vlastníka nemovitosti během roku nemají na platbu daně z nemovitých věcí vliv. Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 platí majitelé nemovitosti zapsaní v katastru nemovitosti k 1. lednu letošního roku. Daňovým obdobím u daně z nemovitých věcí je celý kalendářní rok 2024, daň se nerozděluje na jednotlivé měsíce.

Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musíte zaplatit

Vzhledem k tomu, že jste byla majitelkou bytu k 1. lednu letošního roku, tak daň z nemovitých věcí pro rok 2024 platíte Vy a nikoliv kupující jako nový majitel. Kupující (nový majitel) musí podat do konce ledna 2025 daňové přiznání a daň z nemovitých věcí pro rok 2025 bude již platit on. I když jste tedy byt prodala, tak pro rok 2024 musíte daň z nemovitých věcí zaplatit. Nesplnění zákonné daňové povinnosti je sankciováno.

Termín pro platbu daně z nemovitých věcí je do konce května

V případě, že je vyčíslená daň z nemovitých věcí nižší než 5000 Kč, tak se platí jednorázově do konce května. I po zvýšení daně z nemovitých věcí pro rok 2024, které činí v průměru za celé Česko 1,8násobek částky daně z nemovitých věcí placené v roce 2023 (v jednotlivých městech se liší samotná daň i zvýšení), je u bytu zpravidla daň z nemovitých věcí do 5000 Kč. V případě, že je částka daně z nemovitých věcí vyšší než 5000 Kč, tak ji lze zaplatit nadvakrát, a to v měsících květnu a listopadu.

Finanční správa zasílá poštovní poukázky

Pro úhradu daně z nemovitých věcí zasílá finanční správa poštovní poukázky, kde je již daň přepočtena, tj. je vyšší než v roce 2023. Na informaci k poštovní poukázce je uveden i QR kód pro rychlou a snadnou platbu prostřednictvím mobilního bankovnictví. Majitelé nemovitosti s datovou schránkou obdrželi informaci k platbě jejím prostřednictvím.

