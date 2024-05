ČNB opět snížila úrokové sazby. Co bude dál?

Bude vývoj inflace nadále příznivý?

Americký Fed, jehož sazby jsou nyní vyšší než sazby ČNB, se k prvnímu snížení sazeb zatím neodhodlal, neboť vývoj inflace neodpovídá jeho očekáváním. V USA se pokles inflace prakticky zastavil a dvouprocentní inflační cíl je stále v nedohlednu. Podle Českého statistického úřadu v březnu 2024 meziroční inflace v Česku dosáhla dvou procent. V tomto ohledu se zdá, že ČNB má svůj cíl splněn.

Avšak dobré výsledky inflace jsou do značné míry důsledkem vysoké srovnávací základny z prvního čtvrtletí minulého roku, kdy inflace stále silně rostla. V polovině roku 2023 však již inflace tolik nerostla, a proto se i menší nárůst cen nyní projevuje výrazněji v celkovém výpočtu. Přesto by inflace v Česku v roce 2024 neměla přesáhnout 3,5 %. Proč tedy ČNB postupuje opatrně a další snížení sazeb bude pouze o standardních 25 bazických bodech?

Rizika: slabá koruna a cena nemovitostí

Další významné snižování sazeb by mohlo vést k oslabení české koruny vůči euru a dolaru. Zatím se česká koruna drží obstojně, ale není zaručeno, že tomu tak bude i nadále, zejména pokud ECB a Fed odloží snížení sazeb až na rok 2025. Slabá koruna je významným proinflačním faktorem, protože ovlivňuje cenu všech důležitých komodit dovážených do Česka.

Dalším problémem pro ČNB by byl další silný růst cen nemovitostí. ČNB dlouhodobě upozorňuje na finanční bublinu v tomto segmentu. Hypotéky již začaly zlevňovat a objemy poskytnutých hypoték se pomalu vrací na normální úrovně. Přesto pokles cen nemovitostí během přísné měnové politiky nebyl výrazný a bublina určitě nepraskla. S přílivem nových peněz tak existuje riziko dalšího silného růstu cen. To je hlavně riziko pro českou vládu, protože čím dál víc voličů bude čekat zásah ze strany státu, který by výrazně snížil cenu nemovitostí.

Matěj Široký