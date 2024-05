Poradna: Jak jsou zvýhodněny příjmy v předdůchodovém věku?

17. května 2024 štítky Penze Poradna přečtete do minuty

Milena: Příští rok budu odcházet do normálního důchodu. V posledních pěti letech mám nejvyšší příjmy během svého celého života. Proto hodlám pokračovat v zaměstnání tak dlouho, jak to jenom půjde. Zajímalo by mě, jakou váhu mají jednotlivé roční příjmy při výpočtu důchodu?