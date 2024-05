Poradna: Které příjmy se mi počítají do předčasného důchodu?

David: Na podzim budu odcházet do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, které příjmy se mi budou počítat a jak moc bude vadit, že celý letošní rok pracuji už pouze na zkrácený úvazek?

Příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se vypočítává stejně pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Pro důchodové účely se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Osobní vyměřovací základ v roce 2024

V případě, že odejdete na podzim letošního roku do předčasného důchodu, tak se Vám osobní vyměřovací základ vypočítá z příjmů v letech 1986 až 2023. Výpočet osobního vyměřovacího základu je stejný pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu nedochází k nějakému krácení vstupních příjmů, krácení se provádí až z výpočtového základu, a to v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu.

Rok 2024 do výpočtu nevstoupí

Nižší příjmy v roce 2024 z důvodu práce na zkrácený úvazek nebudou pro Vás mít negativní vliv na výpočet předčasného důchodu, neboť příjmy z letošního roku již osobní vyměřovací základ neovlivňují. Práce na zkrácený úvazek se započítává do doby pojištění stejně jako práce na plný úvazek. Takže i s ohledem na získanou dobu pojištění, která rovněž významně ovlivňuje měsíční částku důchodu, jste na tom při práci na zkrácený úvazek stejně jako byste pracoval na plný úvazek.

Krácení výpočtového základu

Při odchodu do předčasného důchodu se provádí krácení výpočtového základu, který se vypočítává z osobního vyměřovacího základu, přičemž krácení činí 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Předčasný důchod je následně nižší oproti řádnému starobnímu důchodu i z důvodu získání nižší doby pojištění, protože se přestane dříve pracovat.

Petr Gola