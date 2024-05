Poradna: Pronájem chalupy v předčasném důchodu a daně

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Z nájmu nemovitých věcí dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění nikdy neplatí. Předčasní důchodci mohou mít tedy libovolně vysoké příjmy z pronájmu a k tomu pobírat předčasný důchod. Pobírat současně nájemné a předčasný důchod budete tedy moci, s tím nebudete mít žádný problém.

Žádné omezení v řádném důchodovém věku

Na doplnění uvádím, že omezení příjmů pro předčasné důchodce platí do doby, než dosáhnou řádného důchodového věku. V řádném důchodovém věku je možné mít již libovolné příjmy, tedy i ze zaměstnání či podnikání.

Roční limit 50 000 Kč

Jestliže byste po celý rok 2024 pobíral pouze státní důchod a měl příjem z nájmu do 50000 Kč, potom nebudete mít za rok 2024 žádné daňové povinnosti. Do zdanitelného příjmu ve výši 50000 Kč by Vám nevznikla povinnost podávat daňové přiznání.

Překročení limitu

V případě, že by Vaše roční příjmy z nájmu byly nad výše uvedený limit, potom by klasicky podléhaly odvodům na dani z příjmu. Výdaje byste mohl uplatnit 30% výdajovým paušálem. Daňový základ by byl tedy roční příjem z nájmu ponížený o související výdaje. V daňovém přiznání byste uplatnil slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, stejně jako ostatní daňoví poplatníci, nárok na tuto daňovou slevu mají i předčasní důchodci. Až do daňového základu ve výši 205600 Kč byste tak daň z příjmu vůbec neplatil (daňové přiznání by přesto muselo být podáno).

Vyplnění přílohy číslo dva daňového přiznání

Daňoví poplatníci se zdanitelnými příjmy z nájmu musí vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání a k tomu i přílohu číslo dva daňového přiznání.

Petr Gola