Česká inflace znovu roste, přichází druhá inflační vlna?

Český statistický úřad občany ani politiky nepotěšil. V dubnu 2024 inflace povyskočila na 2,9 %. Minulé dva měsíce se politici a ČNB nechali unášet na vítězné vlně, že inflace je poražena. ČNB začala od nového roku pravidelně snižovat sazby. To se však nyní ukazuje jako předčasné. Dosáhnout dvouprocentního inflačního cíle bude velmi těžké.

Rostou ceny potravin

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že za dubnovou inflací stojí zejména růst cen potravin, pohonných hmot, vodného a stočného, elektřiny, tabáku, alkoholu a stravovacích služeb. V podstatě pro běžného spotřebitele roste prakticky vše. To je hlavní problém současné inflace, protože dopadá nejvíce na nejchudší část obyvatelstva. Na jídle, elektřině nebo vodném člověk nedokáže moc ušetřit. Tyto výdaje bude platit vždy.

Ekonomové vysvětlovali neúspěch českého boje proti inflaci tím, že obchodníci odložili zdražování z nového roku kvůli snížení DPH z 15 % na 12 %. Nyní opět ceny rostou. ČNB ve svých prohlášeních nevidí důvod k panice nebo k nějakému zásadnímu přehodnocování měnové politiky. Považuje to za přechodný fenomén. Inflace v roce 2024 by neměla přesáhnout 3 %. Uvidíme.

Jiná příčina inflace

Situace v USA je zajímavá tím, že šéf Fedu Jerome Powell oddaluje snižování sazeb s poukázáním na to, že ještě není problém inflace plně vyřešen. Je pravdou, že inflace v USA je nyní vyšší než v Česku, ale vzhledem k tomu, že USA jsou první světovou ekonomikou a dění u nich předbíhá situaci v Evropě, bylo by velké překvapení, kdyby Amerika svoji inflaci nevyvezla i do okolních zemí.

Ale podívejme se ještě na jeden dodatečný důvod, proč inflace v Česku bude pořád růst. Známý ekonom Milton Friedman tvrdil, že inflace je měnový fenomén. Inflace vždy souvisí s množstvím peněz v dané ekonomice. Když se podíváme na růst peněžní zásoby v Česku, zjistíme, že objem peněz v ekonomice pořád roste. Právě z důsledku stálého růstu peněz se nemůžeme dočkat, že by inflace začala zpomalovat. Nehledě na to, že růst českého HDP v poslední době stagnuje. Jinak řečeno, stejnému objemu zboží a služeb odpovídá čím dál větší množství peněz. Vývoj peněžní zásoby v Česku foto: Tradingeconomics.com

Matěj Široký