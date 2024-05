Poradna: Předčasný důchod místo předdůchodu

Hana: Původně jsem chtěla dva roky před dosažením řádného důchodového věku odejít do předdůchodu a následně až do řádného důchodu. Teď však zvažuji předčasný důchod, neboť nechci vyčerpat naspořené peníze na penzijním spoření před důchodem. Jak mám postupovat?

V případě, že zvolíte předdůchod a následně odchod do řádného starobního důchodu, tak budete mít vyšší měsíční částku důchodu, neboť se vyhnete krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu činí od října 2023 za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti 1,5 % výpočtového základu. Předdůchod je možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Neomezený přivýdělek v předdůchodu

Během čerpání předdůchodu si můžete navíc libovolně přivydělat. V případě, že byste během předdůchodu měla nízký příjem, tak Vám tento nižší příjem nesníží průměrnou mzdu za odpracované roky, ze které se bude starobní důchod počítat, neboť i v těchto případech je možné období předdůchodu hodnotit jako vyloučenou dobu pojištění.

Pobírání předčasného důchodu

Když začnete na účet dostávat předčasný důchod, tak budete mít měsíční důchod trvale krácený. Předčasní důchodci mají navíc omezenou možnost příjmu, neboť nesmí mít příjem podléhající odvodům na sociálním pojištění. Na druhou stranu začnete státní důchod dostávat na účet dříve a výhoda vyššího důchodu z důvodu čerpání předdůchodu se následně projeví až postupem času. Přesné propočty závisí na konkrétním průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Rozdíl v měsíční částce starobního důchodu při odchodu do předčasného důchodu nebo až při odchodu do řádného starobního důchodu při využití předdůchodu je však značný, takže výhoda vyššího důchodu během let převáží (přesný propočet závisí na průběhu pojištění).

Můžete odejít až do řádného důchodu?

Z finančního hlediska by pro Vás bylo nejvýhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a odchodu do řádného starobního důchodu. V takovém případě by byl Váš měsíční důchod nejvyšší, vyhnula byste se krácení za předčasnost a prací si zvýšila dobu pojištění. Navíc byste mohla naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření čerpat až v důchodovém věku.

Petr Gola