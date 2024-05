Fed mění pravidla hry

Poslední zasedání amerického Fedu nepřineslo kýžené snížení sazeb ani závazné datum, kdy by se sazby měly v USA snížit. Hlavní změnou Fedu byla jeho rétorika a vnímání celého problému sazeb. Na co se musí investoři připravit?

Vývoj inflace není podle předpokladů

Prvním bodem, který ovlivnil nastavení měnové politiky, bylo přiznání neúspěchu v boji s inflací. Fed si uvědomuje, že inflace neklesá tak rychle, jak by měla. Poslední čísla americké inflace za měsíc duben ukazují, že inflace je na úrovni 3,4 %. To je stále velmi daleko od inflačního cíle 2 %. Fed se dostal do situace, na kterou již dříve upozorňovali mnozí analytici. Srazit inflaci pod 4 % je možné, ale dostat ji pod 2 % bude vyžadovat velké úsilí. Jinak řečeno, současné úrokové sazby ve výši 5,5 % nejsou dostatečně restriktivní, aby dostaly inflaci pod 2 % dostatečně rychle. Neúspěch v boji s inflací je samozřejmě špatná zpráva, ale americký Fed i za této situace dokázal trhům vdechnout optimismus.

Proč trhy nereagovaly silným poklesem, když inflace není stále pod kontrolou?

Prvním pozitivem na celé situaci je, že i přesto, že inflace je stále vysoká, Fed nechce prozatím své sazby zvedat. Další utahování měnové politiky není zatím na programu dne. Fed absolutně nevyloučil tuto možnost, zároveň je však jasné, že k tomuto opatření by došlo jen v případě, kdyby inflace začala silně růst.

Druhým pozitivem je, že americký Fed už nebude pouze sledovat inflaci jako hlavní faktor pro rozhodování, kdy úrokové sazby sníží. Fed začne bedlivě sledovat americký trh práce. V případě, že budeme svědky vysokého nárůstu americké nezaměstnanosti, chce Fed snížit prudce úrokové sazby i za cenu toho, že inflace nedosáhne dvouprocentního inflačního cíle.

Posledním pozitivem na celé situaci bylo přiznání problému ze strany Fedu. Pro centrální banku je velmi důležitá otázka důvěry. Právě důvěra se získává ve chvíli, kdy druhá strana otevřeně přizná problémy místo toho, aby je maskovala nebo zlehčovala. Fed si je vědom závažnosti situace a nechce ji před investory zlehčovat. Tato transparentnost může být vzorem pro všechny centrální banky včetně té naší.

Matěj Široký