Konec silné koruny?

Česká koruna několikrát v posledních dnech překročila hranici 24 korun za euro, a tím se vrátila na úrovně ze začátku roku 2023. Zdá se, že kurzy pod 23,5 korun za euro jsou nyní minulostí. Co vedlo k oslabení koruny a jaké jsou vyhlídky na budoucnost jejího kurzu?

Víceguvernérka ČNB ve Sněmovně

K posunu koruny k psychologické hranici 24 korun za euro přispělo zejména vystoupení viceguvernérky Zamrazilové v úterý před rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny. Zamrazilová uvedla, že ve ČNB se rozpoutaly diskuze na téma, kdy začnou úrokové sazby klesat, a také seznámila členy výboru s jejím výhledem na vývoj koruny. Podle ní by měla česká koruna oslabit vůči euru o jednu korunu, což by znamenalo, že kurz by se pohyboval na úrovni 24,5 až 24,8 korun za euro.

Vypuštěný balónek

Sledující situaci okolo ČNB museli být překvapeni vystoupením Zamrazilové. Zatímco prozatím ze ČNB zní opačný názor a diskuse o snižování sazeb není aktuální. Stejně tak guvernér Michl je připraven bojovat proti inflaci pomocí silné koruny. Celá situace mi spíše připadá jako pokus o vypuštění mediálního balónku. Nicméně tento „test“ ukázal, že česká koruna na podobné výroky bude zákonitě oslabovat. Proč?

Fed a ECB na tahu

Jelikož nemůžeme očekávat, že by ČNB zvýšila sazby na koruně, nemá v rukou jiný nástroj k posílení koruny než intervence. Tomáš Holub, poslední jestřábí centrální bankéř, již téměř rezignoval na snahu zvýšit úrokové sazby. Je již pozdě začít je opět zvyšovat. Toto však nezmění ani postoj Fedu, ani ECB. Inflace v těchto státech je mnohem nižší než u nás, a přesto budou centrální banky pokračovat v utahování měnové politiky. Důsledkem zvyšování sazeb na euru a dolaru bude oslabení koruny. A jelikož jediným nástrojem jsou měnové intervence, bude jen na ČNB, kam nechá kurz koruny klesnout. Tato hranice může být vyšší, než naznačila Zamrazilová, a tak se koruna může velmi rychle dostat zpět k úrovním kolem 25 korun za euro.

Matěj Široký