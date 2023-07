Budou americké akcie pokračovat v růstu i ve druhé polovině roku?

Silný růst v prvním pololetí 2023

Prakticky všechny sledované americké indexy zaznamenaly v prvním pololetí roku 2023 dvouciferný růst. Tento výrazný nárůst akcií byl především důsledkem výkonnosti největších amerických společností, jako jsou Apple, Google, Tesla, Meta a další. Zvláštní pozornost vzbuzuje výrobce grafických karet Nvidia, jehož akcie od začátku roku zaznamenaly neuvěřitelný růst o 217 %. Takový silný růst v období zvyšujících se úrokových sazeb vzbuzuje pochybnosti. V tomto článku se nebudeme zabývat těmito pochybnostmi. Místo toho se zaměříme na podmínky, za kterých by růst amerických akcií mohl pokračovat i ve druhém pololetí.

Spolupráce ze strany Fedu

Klíčovým faktorem rozhodujícím o budoucím růstu akcií do konce roku 2023 bude nepřekvapivě americký Fed. Fed musí ujistit trhy, že jeho měnová politika bude i nadále předvídatelná. To znamená, že Fed v nejbližší době oznámí konečnou podobu nejvyšší úrokové sazby. Obecně se očekává, že Fed ještě zvýší sazby dvakrát. Jakékoli pochybnosti o konečné hodnotě úrokových sazeb by vyvolaly paniku na akciových trzích. Sazby blížící se k 6 % by automaticky překazily současný růstový trend.

Pozitivní makroekonomická data

Rozhodnutí Fedu jsou ovlivňována makroekonomickými údaji, zejména inflací. Poslední dostupná data z amerických úřadů ukazují pozitivní vývoj. Americká inflace klesá a dosahuje 3 %. Nicméně Fed se zaměřuje především na jádrovou inflaci, která podle údajů dosahuje 4,8 %. I jádrová inflace klesá, ale dosažení inflačního cíle 2 % je stále dlouhá cesta. Americké akcie budou růst pouze za předpokladu, že jádrová inflace potvrdí sestupný trend každý měsíc. Rozhodnutí Fedu a čísla týkající se inflace budou mít největší vliv na vývoj amerického akciového trhu ve druhém pololetí roku 2023.

Matěj Široký