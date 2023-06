Bitcoin zažil turbulentní rok s různými výzvami, včetně skandálu kolem FTX, restriktivní měnové politiky centrálních bank a problémů s Binance a Coinbase, které se dostaly do hledáčku americké komise pro dohled na obchodování cenných papírů (SEC). Tyto události způsobily, že mnoho lidí ztratilo důvěru v bitcoin a kryptoměny obecně. Nicméně, ukazuje se, že to byla chyba, aspoň z pohledu možných zisků.

Solidní zisk od začátku roku 2023

Pokud se podíváme na vývoj ceny bitcoinu na grafu, lze vidět, že od začátku roku dosáhl solidního zhodnocení. Pro českého investora se cena bitcoinu na začátku roku pohybovala kolem 374000 korun, zatímco nyní se pohybuje kolem 650000 korun. To představuje zhodnocení přibližně 74 %, což je velmi slušný výsledek. Jen některé z nejlepších amerických akcií dosahují podobného zhodnocení. U českých akcií je to skoro nemožné dosáhnout takového výsledku. Pokud se podíváme na cenu bitcoinu v amerických dolarech, zhodnocení od začátku roku je ještě lepší a dosahuje 80 %.

Příčina posledního velkého růstu

Bitcoin v posledních dnech zaznamenal významný růst o 5000 dolarů. Tento růst je spojován s požadavkem společnosti BlackRock na SEC (Securities and Exchange Commission) ohledně vytvoření nového ETF (Exchange Traded Fund), který by umožnil obchodování s bitcoinem. Ironií je, že o této žádosti bude rozhodovat právě SEC, který před dvěma týdny obvinil společnost Binance, čímž vyvolal prodejní tlak na bitcoinu. Je důležité si uvědomit, že tento růst je spekulativní, neboť SEC dosud neschválila žádost od společnosti BlackRock. Pokud by byla žádost odmítnuta, mohlo by dojít k výraznému propadu ceny bitcoinu.

Na druhou stranu, pokud SEC žádosti vyhoví, můžeme se dočkat dalších ETF od jiných firem. V současnosti je známo, že společnost Valkyrie podala žádost a Deutsche Bank v Evropě požádala o povolení k držení a správě kryptoměn pro své klienty. Tento rozvoj naznačuje, že sen o rozšíření bitcoinu do oficiálních bankovních struktur se stává realitou. Tímto způsobem bitcoin získává naději na další masové rozšíření. Jeho integrace do oficiálního bankovnictví by přinesla obrovský příliv nového kapitálu. Bitcoin tak může překročit další důležitý milník.

Matěj Široký